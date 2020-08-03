Случчанин Владимир Цеслер предложил вариант герба страны

Художник и дизайнер Владимир Цеслер сделал свой вариант герба.



Работу художник опубликовал в своём Instagram.

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Напомним, что Владимир Цеслер — один из самых известных в Беларуси и России живописцев, графиков и дизайнеров. Даже больше — человек с мировым именем. Родился в Слуцке 30 апреля 1951 года.

Что писал «Кур'ер» о Владимире Цеслере: