Случчанин Владимир Цеслер предложил вариант герба страны

Художник и дизайнер Владимир Цеслер сделал свой вариант герба.
Работу художник опубликовал в своём Instagram.
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Напомним, что Владимир Цеслер — один из самых известных в Беларуси и России живописцев, графиков и дизайнеров. Даже больше — человек с мировым именем. Родился в Слуцке 30 апреля 1951 года.
Что писал «Кур'ер» о Владимире Цеслере:
- Владимир Цеслер. Слуцкий бренд с мировым именем
- Случчанин Владимир Цеслер разработал бренд Масленицы для москвичей
- Плакаты белорусов, посвящённые цензуре, выиграли на международном конкурсе. Одна из работ — случчанина
- Случчанин, который висит в Лувре
- Двое уроженцев Слуцка — в числе 50 самых популярных белорусов
- Случчанин Владимир Цеслер показал белорусскую версию скалы президентов
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