С 1 августа вернулись в расписание некоторые рейсы городского маршрута № 6.

Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2.

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Время отправления автобуса № 6 от конечной остановки:

«ДСУ-9» — 8.20, 9.20, 19.30.

— 8.20, 9.20, 19.30. «Льнозавод» — 8.50, 9.55, 20.05.

О других маршрутах информации пока нет.

Напомним, что актуальное расписание со временем отправления по остановкам публикует приложение для Android «Слуцк Транспортный». Скачать его можно здесь.