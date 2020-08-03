С 1 августа вернулись в расписание некоторые рейсы городского маршрута № 6.
Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2.
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Время отправления автобуса № 6 от конечной остановки:
- «ДСУ-9» — 8.20, 9.20, 19.30.
- «Льнозавод» — 8.50, 9.55, 20.05.
О других маршрутах информации пока нет.
Напомним, что актуальное расписание со временем отправления по остановкам публикует приложение для Android «Слуцк Транспортный». Скачать его можно здесь.
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