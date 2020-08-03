В оперативно-дежурную службу Любанского РОВД обратилась 76-летняя жительница Любанского района. Она сообщила о том, что кто-то в лесу около её деревни похитил чернику из её ведра.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Сотрудники милиции быстро установили, что к хищению ягод причастны трое детей из близлежащей деревни в возрасте 11−12 лет.

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Юные похитители пояснили, что в этот день они находились в лесу, где собирали ягоды. В какой-то момент один из них принёс целое ведёрко ягод и высыпал в своё большое ведро. Через некоторое время он принёс снова целое ведёрко ягод. Его друзья удивились скорости сбора ягод и поинтересовались, как им собирать так же быстро. Парень рассказал, что обнаружил целое ведро черники, показав им, где оно находится.

Увидев ведро ягод, ребята, воспользовавшись отсутствием хозяйки, заполнили свои ведёрки черникой и ушли домой. Ворованные ягоды они реализовали заготовителю.

В итоге ущерб был оценён в 28 рублей. Для малолетних сельчан поход за ягодами закончился рассмотрением на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Любанского райисполкома, так как они не достигли возраста, с которого наступает ответственность.

Но в инспекции по делам несовершеннолетних Любанского РОВД их поведение взяли на заметку — с ними будет проводиться индивидуально-профилактическая работа.