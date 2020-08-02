Жена парня из Слуцка‚ который погиб на свадьбе из-за упавшего автомата‚ рассказала подробности трагедии

На минувшей неделе «Кур'ер» рассказывал о трагедии — на 35-летнего жителя Слуцка упал силомер. Мужчина погиб на месте.



«Это была свадьба моей одноклассницы, — рассказывала «Комсомолке» 25-летняя Виктория, жена погибшего Александра. — В 23.09 я сняла последнее видео с Сашей. Тогда невесте сняли фату, и она танцевала с замужними девушками. И как только закончился хоровод, ведущая объявила о выносе каравая. Я засобиралась домой — мы заранее договорились с фотографом, что он меня и мужа отвезёт в Слуцк.

Пошла искать Сашу и вышла из шатра. Когда же я пошла в сторону силомера, меня остановили гости. Стояла толпа людей. Я лишь увидела ноги мужа — к нему меня не подпускали. Говорили, что это видеть мне не нужно. Только сказали, что аппарат упал Саше на руку. Уже потом я узнала, что на лицо… У него была вмятина посередине лица — между бровями. В заключении судмедэксперта было написано, что у него были многочисленные переломы черепа и костей лица.

Предположительно, он запрыгнул на него и решил подтянуться и упал вместе с ним. Мой муж спортивный парень, и я понимаю, что он мог такое сделать. Но весил он 67 килограммов, а аппарат 140 килограммов!"

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«Саша был добрым, компанейским, жизнерадостным. На работе о нём все хорошо отзываются — он работал на сахарном заводе оператором и наладчиком оборудования», — сказала жена погибшего случчанина.

РАНЕЕ. Молодой, красивый парень, который увлекался спортом… О тех, кого больше с нами нет