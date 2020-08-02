Происшествия на выходных: белорусского дальнобойщика спас из горящей фуры житель Кыргызстана

На 2 августа в Беларуси за сутки выявили 121 новый случай заражения COVID-19. Умерло 4 заболевших. Всего за период эпидемии зарегистрировано 68 067 заразившихся. Выздоровели и выписаны 62 896 человек. Умерли 567 пациентов. TUT.BY

В Оршанском районе мужчина выпрыгнул из окна

Два человека погрязли в заливных лугах в пойме Припяти

В Березинском районе сгорело 18 тонн соломы за 2 раза

В ночь на 1 августа в агрогородке Зубревичи загорелась квартира на втором этаже двухэтажки. В это время в квартире находился её 57-летний хозяин. Он выпрыгнул из окна. Доставлен в Оршанскую больницу с ожогами и переломом. Спасатели потушили пожар. Огонь повредил имущество. Стены и потолок закопчены. Предварительная причина — хозяин неосторожно обращался с огнём при курении. МЧС В субботу 1 августа два жителя Петрикова по шею в воде завязли на заливном луге в пойме Припяти. Первый из них пьяным пошёл в воду и не смог выйти, а второй отправился ему на помощь. Спасатели вытащили их с помощью доски и доставили на берег. Мужчины не пострадали. МЧС

В субботу возле деревни Капланцы в поле ОАО «Березинский» сгорело 15 тонн соломы. В этот же день в поле ОАО «Первомайский» в том же районе возле деревни Смолярня сгорели ещё 3 тонны соломы. Спасатели и работники хозяйств и в первом, и во втором пожаре спасли по 10 тонн соломы. Пострадавших нет. Предполагаемая причина — дети шалили с огнём. БЕЛТА

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Белорусского дальнобойщика спас из горящей фуры житель Кыргызстана

В субботу в горах Кыргызстана на перевале Отмок разбилась фура. За рулём был белорус. Тягач фуры загорелся. Мимо проезжал местный житель Рамис Рыскулов с детьми. Он забрался на кабину, разбил стекло и спас водителя. Потом Рамис ещё раз залез в кабину и достал барсетку водителя с деньгами и документами. На видео попал этот момент. Белорусский Партизан

В Лепельском районе сотрудники ГАИ гнались за пьяным бесправником и стреляли по колёсам

В ночь на субботу в деревне Боровка пьяный 42-летний сельчанин ехал на «Фольксвагене Пассате». Об этом сообщили в ГАИ. Сотрудники ГАИ нагнали нарушителя и потребовали остановиться. Но тот увеличил скорость. Началось преследование. Водитель игнорировал все сигналы об остановке, и милиционерам пришлось стрелять по колёсам «Фольксвагена». Нарушителя задержали. Оказалось, у него нет прав, а в организме — 1,63 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к ответственности за пьяное вождение. Onliner

За субботу и ночь на воскресенье на пожарах в Беларуси погибли 3 человека

С 6 утра 1 августа до 6 утра 2 августа в Беларуси погибли на пожарах 3 человека. В добрушском районе сгорел частный дом с 46-летним хозяином. В Шкловском районе в своём доме сгорел 76-летний пенсионер. В Быховском районе на пожаре в жилом доме погиб 52-летний хозяйн. МЧС