Инструкцию, что делать с хроническим конфликтом в семье, написал для Зожника Денис Федоряка, психотерапевт и научный сотрудник Института мозга человека РАН.



Хронический «тлеющий» конфликт в отношениях людей — очень грозный симптом. В первую очередь тем, что он не так ярко заметен, как острый. Может длиться годами, то затухая, то обостряясь. Выявить сразу его трудно, даже когда он повторяется из раза в раз.

И всё это время люди находятся в сильном напряжении, что сказывается на их самочувствии и качестве жизни. В конечном итоге при даже незначительных кризисах отношения подвергаются огромному риску полного разрушения.

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Выявить хронический конфликт в семье — непростая задача, и я постараюсь вам помочь в этом. В слайдах последовательные шаги, выполняя которые, вы придете к пониманию, есть ли серьёзная угроза вашим отношениям.

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Делайте это только когда, когда вы уже подозреваете, что в ваших отношениях что-то не так. Или вы заметили повторы одних и тех же проблем.

Шаг 1. Внимательно прислушайтесь к своему ощущению внутри тела

Проговаривайте про себя «Я действительно полностью доволен (-льна) своими отношениями с…». Не торопитесь, дайте себе 2−3 минуты. Обычно это ощущение рождается в глубине груди или живота, и сопровождается неясностью или тревогой. Если оно появилось — значит, проблема тлеющего конфликта есть.

Шаг 2. Соберите информацию

Постарайтесь припомнить, что именно могло вызывать ваше недовольство в отношениях. Это могут быть как бы «мелочи, недостойные внимания», но это не так. Все важно в данном случае! Как проявляется ваше недовольство в поведении — вы ссоритесь, обижаетесь, делаете вид, что всё нормально? Сделайте список.

Шаг 3. Сопоставьте факты

Задайте себе вопрос, случались ли похожие проблемы и недовольства в вашей жизни с другими людьми? В чем схожесть всех этих людей? Возможно, они обладают одним-двумя качествами, которые и порождают недовольство.

Шаг 4. Попытайтесь честно ответить себе на вопрос: чем вызвано ваше недовольство?

Ответ должен быть максимально неформальным. Например, ваш партнёр всегда вёл себя агрессивно, но вы боитесь вступать в конфронтацию. Или: все было хорошо до того, как родился ребёнок, а потом что-то «сломалось», но мы никогда не говорили об этом.

Шаг 5. Зафиксируйте результат

Признайте, что у вас есть определенные трудности в близких отношениях, которые могут быть скрыты. По возможности, набросайте черновой план действий: честно поговорить с партнером, сходить к психологу, взять паузу на обдумывание.