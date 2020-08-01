Насмерть сбит мужчина, который просил подаяние возле главного собора Слуцка. Его знали сотни горожан

ДТП со смертельным исходом случилось вчера вечером, 31 июля, в период времени с 21.40 до 22.00 на автодороге Слуцк-Ячево.

По фотографии односельчане подтвердили «Кур'еру», что речь идёт именно об этом человеке, которого знают сотни, если не тысячи жителей города — он просил подаяние у входа в Михайловский собор Слуцка (ул. Социалистическая, район 11-го городка).

По данным ГАИ, обстоятельства ДТП выясняются. Официальной информации о водителе и личности погибшего пешехода нет.

Реклама

Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией об этом ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 511 84 20 или 102. Заранее благодарим за сотрудничество!

Публикация обновлена в 16.10. Внесена уточняющая информация.