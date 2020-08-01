Открытие обновлённого салона «Царское золото» в Слуцке

В ювелирном салоне «Царское золото» действуют выгодные предложения:
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Кроме того, в ювелирной сети постоянно работает выгодная скупка золота. А также обмен старых золотых изделий на новые с дополнительными скидками!
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Подробности у консультантов салонов «Царское золото».
Приходите по адресу ул. Ленина, 124−2 и обновляйте ювелирный гардероб!
ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734
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