Открытие обновлённого салона «Царское золото» в Слуцке

В ювелирном салоне «Царское золото» действуют выгодные предложения:

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скидки до 80% на ювелирные изделия и часы мировых брендов.

Кроме того, в ювелирной сети постоянно работает выгодная скупка золота. А также обмен старых золотых изделий на новые с дополнительными скидками!

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Подробности у консультантов салонов «Царское золото».

Приходите по адресу ул. Ленина, 124−2 и обновляйте ювелирный гардероб!

ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734