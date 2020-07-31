Я за предвыборным процессом слежу очень внимательно. Общаюсь с молодёжью. Знаю мнения и людей моего возраста, и пожилых. Молодёжь против. Пенсионеры — больше «за». Много таких, кто ничем не интересуется, — ни молодые, ни старые.

Немало людей твердолобых, ярых и несгибаемых. Я в шоке от некоторых их аргументов. Моя знакомая, ей 68 лет, хорошо обеспеченная мужем, бывшим военным. У самой низкая пенсия, поэтому работает — она ни одного другого кандидата всерьёз не принимает. Считает, что они ничего не сделают. Ещё одна бывшая учительница — «за» действующего. Хоть и пенсия маленькая, но его считает гарантом стабильности.

Другой пенсионерке далеко за 70, бывшая учительница, так она, наоборот, собирается голосовать против действующего президента, потому что много читает о нём в планшете, который привозят дети и внуки.

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Не всё монолитно. Молодёжь, особенно студенты, боится открыто высказывать мнение из-за того, что их могут отчислить. Мамы этих молодых людей говорят об участниках пикетов и акций как-то отстранённо. Как о людях с другой планеты. Нет чувства солидарности. Даже боятся произносить слово «акция», говорят: «Вот пошла она туда…». Но есть и те, кто имеет твёрдую позицию участвовать в акциях и предвыборных мероприятиях. Они говорят: «Надоел. Сколько можно?»

В целом многие не ассоциируют себя и ответственность за страну. Это у белорусов исторически. «Шляхта» — себе, народ простой — себе".

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