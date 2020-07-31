Белорусский «Дядя Фёдор». 10-летний мальчик ушёл из дома с рюкзаком и двумя котами

В Бобруйске милиция разыскивала 10-летнего Ивана Бокача. Мальчик ушёл из дома 29 июля, прихватив с собой синий рюкзак с вещами и двух котов.



Иван Бокач взял взрослого серого кота и чёрного котёнка. Мальчика нашли в одном из частных домов в Бобруйске, сообщает МВД.

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