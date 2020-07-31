Белорусский «Дядя Фёдор». 10-летний мальчик ушёл из дома с рюкзаком и двумя котами

Отдел новостей
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В Бобруйске милиция разыскивала 10-летнего Ивана Бокача. Мальчик ушёл из дома 29 июля, прихватив с собой синий рюкзак с вещами и двух котов.


Иван Бокач взял взрослого серого кота и чёрного котёнка. Мальчика нашли в одном из частных домов в Бобруйске, сообщает МВД.

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В ТЕМУ. 4-летний мальчик приехал на велосипеде в Клецк из деревни, которая находится в нескольких километрах от города. Ребёнка вернули маме, с ней провели профилактическую беседу.

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It is 2015
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It is 2015

Хороший мальчик. Склонен к бродяжничеству, любит животных, но хорошо что не попал в руки опозиции.

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31 июля 2020 10:52