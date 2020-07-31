Митинговали, а потом встали в хоровод. Как в Слуцке прошёл митинг доверенных лиц Светланы Тихановской

Сегодня, 31 июля, в Слуцке на площадке возле Молодёжного центра прошёл митинг доверенных лиц Светланы Тихановской. На него собрались 570 человек. Мы вели онлайн с места события. Рассказываем, как всё прошло.

Огороженная площадка возле Молодёжного центра не была заполнена полностью, но несколько десятков людей не заходили внутрь, а расположились за ограждением. Многие пришли с детьми.

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В самом начале мужчина из Солигорска по имени Владимир спел песню «Разбуры турмы муры». Эта песня потом звучала снова. В том числе включали её русский перевод «Стены рухнут».

В течение митинга всё время одни люди приходили, другие уходили. Корреспондент «Кур'ера» в разное время подошла к нескольким случайным людям, и все они сказали, что «только что пришли». Но несколько десятков людей отстояли митинг полностью. В основном, они находились возле сцены.

Вели митинг женщины из штаба Светланы Тихановской. Они говорили о том, что Светлана — прекрасная и отважная женщина, которая включилась в борьбу ради своего мужа. Рассказали о программе Тихановской: освободить политзаключённых, провести новые честные выборы. Говорили о том, что нынешней власти нужно уйти.

Периодически все скандировали «Свободу», «Уходи», «Верым, можам, пераможам» и «Жыве Беларусь».

После выступлений включали музыку. Кроме «Разбуры турмы муры», звучали песни «Уходи», «Перемен», «Ветер Перемен», «Воины света».

Выступил бард Змицер Бартосик. Пел сатирические песни собственного сочинения. Люди смеялись и кричали ему «Молодец».

Выступила жена Николая Статкевича Марина Адамович. Она рассказала, что её муж родом из Слуцкого района. И сейчас он — за решёткой, как и ещё более 20-ти таких же достойных людей.

После выступлений приезжих устроили «открытый микрофон». Сначала к нему вышел тот же Владимир из Солигорска, который пел в начале. Он говорил очень громко о том, что люди готовы к переменам.

Потом к микрофону подходили случчане. Они тоже говорили очень эмоционально. Некоторые — со слезами на глазах. Совсем юная девушка Катя на очень чистом белорусском языке сказала, что в нынешней Беларуси уничтожают её символы и язык. Другая, тоже очень молодая, девушка прочитала притчу про мать-Беларусь, которую враги поставили на колени и «павесілі на шыю ланцуг». Двое мужчин прочли свои стихи. Желающих выступить было достаточно, выступления продолжались до самого конца.

Примерно в 19.50 объявили о том, что митинг подходит к концу. Возле сцены люди, взявшись за руки, снова пели «Разбуры турмы муры» и покачивались в такт музыке.

Когда песня кончилась, какой-то мужчина вышел к микрофону и стал эмоционально что-то говорить, но люди уже расходились.

Смотрите подборку фотографий с митинга: