Случчанка поделилась рецептом необычных пирожков с сыром сулугуни

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь пирожки с сулугуни на слуцких дрожжах (Interferm).

«Пирожки, пироги — это то, что мои ребята могут есть бесконечно. Моя миссия — приготовить и найти рецепт повкуснее. Рецепт теста отличный, изделия получаются воздушные, мягкие. Берите на заметку смело, — рассказала Амина Палазник. — Сырная выпечка всегда получается очень вкусной и ароматной. Тесто универсальное, можно печь с любой начинкой».

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Ингредиенты

молоко — 350 мл;

сахар — 2 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 50 мл;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт + белок;

дрожжи свежие — 25 г;

мука — 750 г.

Для начинки:

сыр сулугуни — 500 г;

укроп.

Приготовление

Подробнее процесс приготовления смотрите на видео.

СОВЕТ. Можно сделать мини-хачапури — за 3 минуты до готовности добавить яйца.

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