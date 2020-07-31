Случчанка поделилась рецептом необычных пирожков с сыром сулугуни

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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь пирожки с сулугуни на слуцких дрожжах (Interferm).

«Пирожки, пироги — это то, что мои ребята могут есть бесконечно. Моя миссия — приготовить и найти рецепт повкуснее. Рецепт теста отличный, изделия получаются воздушные, мягкие. Берите на заметку смело, — рассказала Амина Палазник. — Сырная выпечка всегда получается очень вкусной и ароматной. Тесто универсальное, можно печь с любой начинкой».

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Ингредиенты

Случчанка поделилась рецептом необычных пирожков с сыром сулугуни
Фото: Амина Палазник
Для теста:

  • молоко — 350 мл;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт + белок;
  • дрожжи свежие — 25 г;
  • мука — 750 г.

Для начинки:

  • сыр сулугуни — 500 г;
  • укроп.

Приготовление

Подробнее процесс приготовления смотрите на видео.

СОВЕТ. Можно сделать мини-хачапури — за 3 минуты до готовности добавить яйца.

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

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