Случчанка поделилась рецептом необычных пирожков с сыром сулугуни

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь пирожки с сулугуни на слуцких дрожжах (Interferm).
«Пирожки, пироги — это то, что мои ребята могут есть бесконечно. Моя миссия — приготовить и найти рецепт повкуснее. Рецепт теста отличный, изделия получаются воздушные, мягкие. Берите на заметку смело, — рассказала Амина Палазник. — Сырная выпечка всегда получается очень вкусной и ароматной. Тесто универсальное, можно печь с любой начинкой».
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ИнгредиентыДля теста:
- молоко — 350 мл;
- сахар — 2 ст.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- растительное масло — 50 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт + белок;
- дрожжи свежие — 25 г;
- мука — 750 г.
Для начинки:
- сыр сулугуни — 500 г;
- укроп.
Приготовление
Подробнее процесс приготовления смотрите на видео.
СОВЕТ. Можно сделать мини-хачапури — за 3 минуты до готовности добавить яйца.
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