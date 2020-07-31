Животные жили прямо в доме… У женщин, которые держали стадо быков в деревне под Слуцком, изъяли животных

В феврале «Кур'ер» писал об Ольге и её дочери Людмиле из деревни Целевичи. Две женщины держали около 20-ти голов крупного рогатого скота. Животные жили прямо в обветшалом доме и в маленьких сараях. Соседи жаловались, что быки гуляют по деревне и портят чужое имущество, пугают детей.

Конфликт владелиц стада с соседями длился 9 лет. Порой дело доходило до рукоприкладства, и сотрудники милиции регулярно выезжали по вызовам то одной, то другой стороны. Жители деревни жаловались в различные инстанции.

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В этом году жители деревни, уставшие от затяжного конфликта, обратились в редакцию газеты «Кур'ер». Публикация на эту тему, судя по статистике и комментариям, вызвала резонанс среди жителей Случчины.

В пятницу, 30 июля, нам сообщили, что животных изъяли по решению Слуцкого районного Совета депутатов. В сельисполкоме подтвердили эту информацию. Сейчас быки и коровы находятся на обследовании, специалисты проверяют их здоровье.

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