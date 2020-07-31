Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Слуцке. Online

Пятница, 31 июля, около Молодёжного центра. «Курер» рассказывает, что происходит.



Фотографии: Алексей Скрынников, Олеся Белая.

17.05. Люди проходят на митинг доверенных лиц Светланы Тихоновской. Их досматривают.

Реклама

17.17. Доверенные лица говорят: «У нас схапілі траіх хлопцаў, мы затрымліваемся». Их задержали не за митинг, а просто «к ним были какие-то вопросы». Собралось уже несколько десятков человек. Звучит громкая музыка.

17.20. Девушка, которая должна была начинать митинг, поехала разбираться.

Обновлено в 19.30.

О чём говорят люди и выступающие

Женщины говорят между собой: «Хоть бы стулья поставили».

«Мы мечтаем об одном и хотим только одного, чтобы у нас были мирные честные выборы».

Люди скандируют: «Жыве Беларусь!»

Скандируют: «Уходи!». Опять поют песню.

Одна из выступающие рассказывает про Владимира Неронского. Люди в ответ скандируют: «Свободу!»

Во время выступления доверенное лицо Ольга поблагодарила учителей, врачей и милиционеров за их героические действия во время борьбы с эпидемией коронавируса.

Говорит, что честных милиционеров гораздо больше, чем недобрых. Просто плохих лучше видно, а хороших и честных на самом деле больше.

Сказала, случчане смелые, потому что мы потомки Софии Слуцкой, Анастасии Слуцкой, Слуцкага Збройнага чыну

И ещё цитата очередного выступающих: «Есть один человек, который приведёт вас к светлому будущему — это вы сами».

Людей призывают голосовать за перемены.

Что происходит

Песню «Разбуры турмы Муры», спел какой-то Владимир. Также люди пели акапелло. А потом будет выступать Полевикова, доверенное лицо Светланы Тихановской.

В Telegram пишут, что задержали волонтёров «Страны для жизни» Андрея Шиловича, Сергея Анесейко и Владимира Якубовича. Их забрали за раздачу памяток «Честные люди».

Машины сигналят, но не все. Люди поют песни и скандируют.

Выступает Марина Адамович, жена Николая Статкевича (быыший кандидат в президенты — Прим. ред.). Говорит, что её «муж случчак из Лядно», и сейчас он «за кратами».

Одни случчане приходят, а другие уходят. Примерно 200 человек. Столько же было на последнем пикете Бабарико в Солигорске, куда он приезжал сам.

Один из выступающих говорит закрывшиеся заводы. Девушка говорит про Захаренко и Гончара, что национальные символы уничтожаются.

Одного мужчину сотрудники милиции не пустили за ограду, потому что у него был с собой тостер.

Выступает ещё одна женщина и говорит о том, что «мы обязаны у государства выкупать квартиры, которые нам не дали» и «пусть лучше по телевизору покажут наш пивзавод 96-м и сейчас».

Те, кто берёт слово, часто обращаются к милиции, чтобы они думали, прежде чем что-то делать, что люди не за войну.

Их Слуцкого РОВД отпустили трёх волонтёров «Страны для жизни».

Митинг в Слуцке в поддержку Тихановской. Песня «Разбуры турмы муры».