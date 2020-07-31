Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Слуцке. Online

Пятница, 31 июля, около Молодёжного центра. «Курер» рассказывает, что происходит.
Фотографии: Алексей Скрынников, Олеся Белая.
17.05. Люди проходят на митинг доверенных лиц Светланы Тихоновской. Их досматривают.
17.17. Доверенные лица говорят: «У нас схапілі траіх хлопцаў, мы затрымліваемся». Их задержали не за митинг, а просто «к ним были какие-то вопросы». Собралось уже несколько десятков человек. Звучит громкая музыка.
17.20. Девушка, которая должна была начинать митинг, поехала разбираться.
Обновлено в 19.30.
О чём говорят люди и выступающие
Женщины говорят между собой: «Хоть бы стулья поставили».
«Мы мечтаем об одном и хотим только одного, чтобы у нас были мирные честные выборы».
Люди скандируют: «Жыве Беларусь!»
Скандируют: «Уходи!». Опять поют песню.
Одна из выступающие рассказывает про Владимира Неронского. Люди в ответ скандируют: «Свободу!»
Во время выступления доверенное лицо Ольга поблагодарила учителей, врачей и милиционеров за их героические действия во время борьбы с эпидемией коронавируса.
Говорит, что честных милиционеров гораздо больше, чем недобрых. Просто плохих лучше видно, а хороших и честных на самом деле больше.
Сказала, случчане смелые, потому что мы потомки Софии Слуцкой, Анастасии Слуцкой, Слуцкага Збройнага чыну
И ещё цитата очередного выступающих: «Есть один человек, который приведёт вас к светлому будущему — это вы сами».
Людей призывают голосовать за перемены.
Что происходит
Песню «Разбуры турмы Муры», спел какой-то Владимир. Также люди пели акапелло. А потом будет выступать Полевикова, доверенное лицо Светланы Тихановской.
В Telegram пишут, что задержали волонтёров «Страны для жизни» Андрея Шиловича, Сергея Анесейко и Владимира Якубовича. Их забрали за раздачу памяток «Честные люди».
Машины сигналят, но не все. Люди поют песни и скандируют.
Выступает Марина Адамович, жена Николая Статкевича (быыший кандидат в президенты — Прим. ред.). Говорит, что её «муж случчак из Лядно», и сейчас он «за кратами».
Одни случчане приходят, а другие уходят. Примерно 200 человек. Столько же было на последнем пикете Бабарико в Солигорске, куда он приезжал сам.
Один из выступающих говорит закрывшиеся заводы. Девушка говорит про Захаренко и Гончара, что национальные символы уничтожаются.
Одного мужчину сотрудники милиции не пустили за ограду, потому что у него был с собой тостер.
Выступает ещё одна женщина и говорит о том, что «мы обязаны у государства выкупать квартиры, которые нам не дали» и «пусть лучше по телевизору покажут наш пивзавод 96-м и сейчас».
Те, кто берёт слово, часто обращаются к милиции, чтобы они думали, прежде чем что-то делать, что люди не за войну.
Их Слуцкого РОВД отпустили трёх волонтёров «Страны для жизни».
Митинг в Слуцке в поддержку Тихановской. Песня «Разбуры турмы муры».
Шел мимо из Радуги где по акции купил макароны Паставера по полтора руб. .Слышал истеричные крики, потом свернул на тихий переулок где стояли автомобили заезжих гостей. То что это их автомобили я узнал по плакатикам с перечеркнутой батарейкой с 3% и «страна для ж"прикрепленные к стеклу изнутри. Недешевые и нестарые автомобили скажу я вам. Видимо кричать"За свабоду!"перед голодранцами прибыльное дело.
«Верымможампераможам» вообще анекдот