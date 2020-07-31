На российско-белорусской границе образовалась очередь. Россияне переписывают данные граждан Беларуси

На трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей — на въезде в Беларусь со стороны России.

Об этом сообщает AUTO.TUT.BY.

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«На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал белорусский дальнобойщик Бронислав.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Читатели сообщают, такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.

По имеющейся информации, переписывают данные и водителей дальнобойщиков, и тех, кто едет на легковушках.

Напомним, в среду, 29 июля, в Беларуси задержали 33 «боевика» из России. После этого власти Беларуси заявили об усилении мер безопасности, в частности говорилось и об усилении контроля на границах. Однако вчера AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1 до границы с Россией и никаких изменений не заметил. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».