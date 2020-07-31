Жители Слуцка рассказали, удобно ли им ходить по Косому мосту в центре города

«Кур'ер» сходил в центр города на Косой мост и поинтересовался у прохожих, насколько им комфортно ходить по нему.

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Напомним, что случчанин Леонид позвонил в редакцию «Кур'ера» и рассказал о проблеме. Мужчина возмущался, что по мосту в самом центре города невозможно комфортно пройти.

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«Вот сейчас рассматриваются проекты про реконструкцию консервного завода. Мост пусть лучше сделают, ведь в самом центре города! Булыжники торчат страшные! — сказал Леонид. — Можно голову сломать, прежде чем его преодолеешь. Я шёл недавно, туфли чуть не потерял, спотыкался. А как чертыхаются работники исполкома, когда идут на работу! Шли впереди меня, я слышал, как говорили, что когда же этот мост сделают и как это всё надоело. Страшная пешеходная зона, на танке ехать надо. Просто полоса препятствий. Когда, в конце концов, мы можем перебираться по-человечески?»

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В этом году рядом была облагорожена территория вокруг нового супермаркета «Виталюр», расположенного сразу рядом с мостом. Благоустройство не затронуло пешеходную часть моста со стороны ГДК. И, по отзывам случчан, теперь площадка сетевого магазина и городская территория сильно контрастируют. Несколько месяцев назад возле Косого моста заделывали полуметровый провал.

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Мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке, фактически с основания Слуцка, и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным и только в 1960-х годах предстал перед жителями в железобетонном варианте