Флаг Слуцка на многотысячном митинге в поддержу Тихановской в Минске. Фотофакт

В четверг, 30 июля, в парке Дружбы народов прошёл агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По последним данным правозащитников, пришли около 63 тысяч человек.



На митинге, кроме исторического «бел-чырвона-белага» флага и государственного красно-зелёного, развевался флаг Слуцка. У «знаменосца» из Слуцка десятки людей спросили, что это за флаг. А ещё благодаря ему нашлись 8 случчан.

С 18 до 22 часов перед собравшимися выступали представительницы объединённого штаба, родственники политзаключённых — девушка Эдуарда Бабарико Саша Зверева, отец Дмитрия Фурманова, жены Николая Статкевича и Павла Северинца, — режиссёр Андрей Курейчик, музыканты. Об этом сообщает TUT.BY.

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В месте пикета были серьёзные проблемы с мобильным интернетом, полностью показать мероприятие в стриме, увы, не смогли ни организаторы, ни наши коллеги из «Радыё Свабода». Кандидат в президенты Светлана Тихановская начала выступление на белорусском языке, потом перешла на русский. Она в очередной раз заявила о том, что идёт в президенты ради своего мужа и белорусов, и её главные цели — в освобождении политзаключённых, проведении новых честных выборов и референдуме о возвращении к Конституции 1994 года.

Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, говорила о том, что сегодня предвыборная активность белорусов стала просто невероятной:

«О нас пишет целый мир, о нас начали снимать передачи и фильмы, нас показывают в новостях. Это народ, которому не всё равно, как жить. Мы очень долго думали, что бессильны, нам это долго внушали. Реальная сила оказалась в нас самих. В большинстве стран президента выбирает народ, нам же приходится бороться за своё право выбирать. Разве это нормально? Ещё недавно мы говорили, что ничего не изменится, не ходили голосовать, потому что думали, что ничего не изменится, люди не показывали власти, что они — народ. Разве мы так думаем теперь?»

Вероника Цепкало говорила со сцены о личном (в принципе, на личных историях строились выступления всех участников): рассказала пришедшим сложную историю своей матери, которая была чиновницей, заболела раком, была взята под стражу в рамках уголовного дела против неё прямо в больнице; возмутилась словам президента о её семье — она негодует, что её мужа, на тот момент претендента в президенты Валерия Цепкало, Лукашенко в одном из выступлений назвал «хряком», её саму — «свиноматкой», их мальчишек-близнецов — «мертворождёнными». Кроме того, в преддверии послания президента народу и парламенту Цепкало сформулировала для Александра Лукашенко вопросы, на которые, считает она, народ Беларуси должен получить ответы.

Итак:

Почему Беларусь, которая 25 лет назад имела наибольший потенциал в СНГ, превратилась во второй по бедности регион?

Почему пенсии и зарплаты в Беларуси меньше, чем в других странах?

Почему каждый год из Беларуси уезжает столько людей?

Почему падает рождаемость? В 2019 году Беларусь побила очередной антирекорд — здесь родилось столько же детей, сколько в 1945-м, когда вся страна лежала в руинах.

Почему самые дорогие и лакомые куски земли отдают бесплатно иностранцам?

Почему нарушаются базовые права человека: право на митинги, а главное — право на честные и демократические выборы?

Почему в наших бедах всегда «виноват кто-то другой» — Роспотребнадзор, Госдеп и др. — все, кроме нас самих?

Почему наша страна падает в экономическую пропасть, а народ становится всё беднее и беднее?

Напоследок пришедшие на мероприятие под песню «Стены» зажгли фонарики своих телефонов.

Пикет закончился в заявленное организаторами время — около 22.00. Людей, уходивших из парка Дружбы народов, минские водители на улицах поддерживали сигналами автомобильных клаксонов.

Напомним, что в пятницу, 31 июля, в Слуцке, на площадке возле Молодёжного центра, пикет проведут доверенные лица Светланы Тихановской. Сама она не приедет. Время — с 17.00 до 20.00.