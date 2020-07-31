Случчане рассказали почему пришли на футбол, а не на митинг. И наоборот (фото, видео)

В пятницу, 31 июля в Слуцке практически в одно время проходило два массовых мероприятия, митинг в поддержку Светланы Тихановской и футбольный матч «Слуцк» — «Шахтёр».

На митинг пришло не менее 570 человек. С учётом того, что люди то приходили, то уходили, примерно столько же пришло и на футбол.

В ТЕМУ. Митинг в Слуцке собрал не менее 570 человек. Фото с дрона

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Многие случчане приходили на митинг и футбол целыми семьями. Мы спросили у двух случайных семей как они определились с выбором куда идти. Андрей и Юля с детьми: «У нас вопрос куда пойти однозначно не стоял. Мы пришли на митинг потому что, мы хотим хорошее и светлое будущее для нашей страны и чтобы наши дети жили в честной стране, в такой Беларуси, которую по телевизору показывают. Нам нечего бояться, мы честные люди». Светлана, Екатерина и Владимир: «Мы часто ходим на футбол, нам интересно поддерживать нашу команду. Мы не знали что в городе сегодня проходит митинг, но если бы знали всё равно пришли бы на футбол. Тем более митинг Тихановской. Мы за действующего президента Александра Лукашенко».

Почему вы пришли на митинг, а не на футбол. И наоборот:

Видео: Глеб Рулёв