В пятницу, 31 июля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Шахтёр» (Солигорск).

В первом тайме на 25-ой минуте встрече Артём Архипов (нападающий ФК «Шахтёр») точно реализовал назначенный пенальти в ворота Бориса Панкратова (вратаря «Слуцка»). Фол в своей штрафной площади совершил Роман Кривулькин (полузащитник ФК «Слуцк»), за что игроку была показана жёлтая карточка. В первом тайме это взятие ворот было единственным. Перерыв, солигорская команда ведёт со счётом 1:0.

Во втором тайме защитник «Шахтёра» Никола Антич реализовал штрафной удар на 62-ой минуте матча, тем самым форвард увеличил преимущество своей команды. 2:0 в пользу «Шахтёра». Больше забитых мячей в матче не было. Солигорская команда увезла из Слуцка уверенную победу со счётом 2:0.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на двенадцатом месте. У случчан всё также 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет два очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против брестского «Динамо».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды не забьют» с коэффициентом 1.72 — в матче сыграл.