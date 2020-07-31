Кто из кандидатов в президенты встречался и будет встречаться с избирателями в Слуцком районе

В Слуцкой районной избирательной комиссии сообщили «Кур'еру», что у них пока нет графика встреч с избирателями кандидатов в президенты РБ и их доверенных лиц.

Штаб кандидата Андрея Дмитриева на этой неделе не планирует встречи с избирателями в Слуцком районе. Это отражено в графике кандидата.

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Доверенные лица Светланы Тихановской приедут в Слуцк уже сегодня, 31 июля. Пикет назначен на 17.00 и пройдёт на площадке возле Слуцкого городского Молодёжного центра.

Сергей Черечень запланировал пикеты только в Минске.

Анна Канопацкая не подавала заявки на встречи с избирателями.

Доверенное лицо Александра Лукашенко Иван Головатый (директор ОАО «Беларуськалий»), по информации «Слуцкого края», уже встретился с несколькими трудовыми коллективами в нашем районе. Однако в Слуцкой районной избирательной комиссии информации о встречах с избирателями доверенных лиц действующего президента также нет.