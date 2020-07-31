Когда ИП должны подключить кассовое оборудование к системе контроля? Почему нельзя опоздать? Объясняет налоговая

Инспекция МНС РБ по Слуцкому району напоминает, что приближаются сроки обязательного подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к системе контроля кассового оборудования (далее — СККО).

Сроки подключения:

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1 октября — в областных городах и Минске,

1 ноября — в районных городах (в том числе в Слуцке),

1 декабря — на остальной территории Беларуси.

Графики подключения утвердил Информационно-издательский центр по налогам и сборам. Их необходимо соблюдать. Не предусмотрено оснований, по которым можно перенести или продлить сроки.

К концу вышеуказанных сроков одномоментное подключение к СККО кассового оборудования всех желающих будет невозможно. Кассовое оборудование несоблюдающих график субъектов хозяйствования будет подключаться в последнюю очередь по мере освобождения специалистов.

В качестве альтернативы кассовому оборудованию для приёма денег предприниматели могут использовать программные кассы.

То есть ИП нужно либо своевременно подключить кассовое оборудование к СККО, либо использовать программные кассы или кассовые аппараты.

Справочно:

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Информация о порядке подключения к СККО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».