Посмотрите, как 15 лет назад Слуцк лишился памятника архитектуры XIX века. Фото

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Посмотрите, как 15 лет назад Слуцк лишился архитектурного памятника XIX века
Фотографии из архива «Кур’ера»

В полдень 26 июля 2005 года по улице Монахова начался снос здания бывшей Земской больницы, построенного в 1886 году.


Случчанам никто не дал возможность высказать своё мнение, принять участие в полемике с чиновниками, строителями и архитекторами.

В редакцию «Кур'ера» тогда поступало много звонков от неравнодушных читателей, приходили электронные письма из-за рубежа. Случчане пытались найти выход на Министерство культуры и ведомства, отвечающие за охрану памятников. Но это не помогло.

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Посмотрите, как 15 лет назад Слуцк лишился архитектурного памятника XIX века

Земская больница за несколько дней до сноса
Напомним, что 22 октября 2018 года в Слуцке снесли двухэтажное старинное здание, которое располагалось на территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком». Слуцкие краеведы говорили, что оно было построено в стиле «кирпичной архитектуры», распространённом в конце XIX — начале XX века. При его строительстве использовались кирпичи с надписью «Безверховичи». Их выпускали в окрестностях Слуцка до 1930-х годов.

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