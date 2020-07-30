Жуткая авария под Слуцком с участием «Яндекс. Такси» и машины ГАИ. Сгорел автомобиль

В четверг, 30 июля, около 5 утра на трассе Р23 возле Василинок произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Яндекс. Такси». Его водитель погиб. Когда авто врезалось в отбойник, его откинуло на машину ГАИ.

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Видео: «Слуцкий Автоканал»

В 4.17 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение от милиции по единой диспетчерской службе, что необходима помощь спасателей — горел легковой автомобиль. Когда его потушили, сотрудники МЧС деблокировали погибшего, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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По информации «Кур'ера», водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Как сообщила пресс-служба МВД, в Солигорский РОВД 30 июля около 3.40 поступила информация о том, что с автозаправочной станции было угнано такси. Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний солигорчанин, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый «Рено Логан» и начали преследование. Около 4.15 на 98-м км автодороги Р23 «Минск — Микашевичи» вблизи деревни Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением.

Мужчина врезался в дорожное ограждение на разделительной полосе. Машину отбросило на двигавшийся следом патрульный автомобиль ДПС Солигорского РОВД, после чего «Рено Логан» загорелся.

Водитель скончался на месте происшествия, сотрудники милиции не пострадали. Проводится проверка.