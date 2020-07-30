С 2015 года ДРСУ № 125 отремонтировало около 23% дорог местного значения в Слуцком районе.



Как рассказал газете «Слуцкі край» Дмитрий Драган, директор ДРСУ № 125 — филиал КУП «Миноблсельстрой», общая протяжённость дорог местного значения, которые обслуживает ДРСУ-125, составляет около 769,2 км, в том числе асфальтобетонные — 420,3 км, гравийные — 348,9 км.

В работу службы входит обслуживание железобетонных мостов, водопропускных труб, автобусных остановок, парковок, дорожных знаков, сигнальных столбов и многое другое.

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«В 2015 году организация отремонтировала 15,3 км дороги, в 2016 году — 22,4 км, в последующие три года — 32 км, 47,7 км, 38,1 км соответственно. За 6 месяцев этого года отремонтировано 22,9 км», — сказал Дмитрий Драган.

В общей сумме это 178,4 км дорог, что от общей протяжённости составляет 23,2%.

Также в этом году ДРСУ-125 оборудовало пешеходную зону на улице Гагарина. Оборудованы остановочные пункты в деревнях Новодворцы, Покрашево, Евличи, Болотчицы, Кальчицы, Городище. В 2020 году сделан капитальный ремонт путепровода на ССК.