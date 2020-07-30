Сегодня, 30 июля, сотрудники санитарной службы обработали городской парк и пляж от клещей. Когда поваляться на траве будет безопасно, «Кур'еру» объяснил Руслан Шуманский, заведующий отделом профилактической дезинфекции Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. «Для обработки территории от клещей применяется препарат, опасный для насекомых. Концентрация, в которой он распыляется, в общем, не может повредить отдыхающим. Но посещать обработанные территории людям мы рекомендуем через сутки после нанесения средства на поверхность, — рассказал Руслан Шуманский. — Не стоит приводить туда в это время животных, потому что они могут поесть траву и отравиться. Если всё-таки человек потрогал обработанную траву рукой или прошёлся по ней, то стоит помыть эти части тела.

Наши специалисты работают в утренние часы, когда посетителей в зонах отдыха нет. А работники ЖЭУ должны вывешивать предупредительные сообщения на информационных стендах".