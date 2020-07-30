На блогера Сергея Тихановского и 33 граждан России завели уголовные дела

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Сергея Тихановского возбуждён ряд уголовных дел.



Об этом сообщает Следственный комитет.

«Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

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Кроме того, в отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория „Белорусочка“ в Минском районе.

В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

Проводится расследование», — говорится в сообщении.

Как связаны Тихановский и Статкевич с задержанными 29 июля членами «Вагнера», не сообщается.

Напомним, что в среду, 29 июля, правоохранительные органы заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

БелТА назвала имена, фамилии и даты рождения задержанных. Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашённой ДНР, сообщает «Медуза».

После задержания Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Послов России и Украины вызвали в белорусский МИД.

Выборы президента пройдут 9 августа. 24 июля Александр Лукашенко намекал, что в Беларуси могут устроить «майдан» с подачи иностранной ЧВК.