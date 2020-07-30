Кандидатов в президенты Беларуси вызвали в ЦИК. Новые правила для пикетов

В четверг утром, 30 июля, в ЦИК съехались кандидаты в президенты. Там для них озвучили новые правила агитации.

Об этом сообщает TUT.BY.

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Первым к ЦИК приехал Сергей Черечень. Он предположил, что-либо кого-то будут снимать, либо ограничат агитационные мероприятия, либо задержат.

— Вы поэтому в спортивном костюме?

— Да, по-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты.

— А тёплые вещи с собой есть?

— Да, в машине. Ребята сбегают, если что.

Черечень прокомментировал и «боевиков».

— Возможно, на кого-то из нас повесят. Ситуация курьёзная. Ну откуда боевики? Кто их сюда привёз? Возможно, транзитные.

Второй к ЦИК приехала Светлана Тихановская.

На вопрос журналистов, не боится ли она, что её снимут с гонки, заявила, что её не за что снимать.

«Давайте сначала дождёмся, что нам скажут», — заявила кандидат.

Тихановская также сказала, что не знает задержанного вчера политтехнолога Виталия Шклярова.

«Я такого человека не знаю. Никогда не смотрела его стримы», — заявила кандидат.

На вопрос, работал ли Шкляров с ней в штабе, Тихановская не ответила. Кандидат также заявила, что не боится провокаций на сегодняшнем митинге.

В ЦИК также приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По какому вопросу, не сказал. На вопрос журналистов о «боевиках» заявил, что они дают показания.

Равков заявил журналистам, что довёл до кандидатов «определённую информацию». Речь идёт об усилении мер безопасности.

Андрей Дмитриев, пришедший в ЦИК, пошутил, что тоже взял с собой вещи, но подготовился хуже Черечня: пришёл в белой рубашке и пиджаке.

На вопрос, чего он ждёт, кандидат заявил, что «теперь концерт будет закатывать власть».

«Начиная со вчерашнего представления — выхода с «цыганочки», — заявил Дмитриев.

О чём рассказали кандидатам в ЦИК

После встречи Анна Канопацкая озвучила новые правила для пикетов кандидатов: дополнительные рамки, дополнительные ограждения и будет проводиться досмотр, сообщает «Радыё Свабода»

Анна Канопацкая рассказала, что на заседании Равков рассказал, что «боевики» дают показания.

«Я надеялась, что Александр Григорьевич снимется в мою пользу, но всё оказалось гораздо прозаичнее и опаснее. Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я ещё раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты», — сказала Канопацкая.

Кандидат добавила, что задержанных «боевиков» распределили по различным РУВД.

Действующего президента на заседании представляла Наталья Кочанова. Она уверена, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании, так как главное — безопасность людей.

«Основная цель встречи: предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут, — заявил Сергей Черечень. — Те мероприятия, которые будут проводиться в формате митингов и митингов-концертов — небезопасны».