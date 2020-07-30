Солигорская ГАИ патрулирует на новом мотоцикле BMW. Байкеры-нарушители перестали скрываться

Недавно автопарк ОГАИ Солигорского РОВД пополнился новым транспортным средством — мотоциклом «БМВ» специального назначения.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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По информации ОГАИ Солигорского РОВД, такие мотоциклы пополнили автопарки милиции пока только Солигорского и ещё нескольких районов Минской области.

Мотопатруль несёт службу на автодорогах в паре с нарядом ДПС, передвигающимся на служебной автомашине.

С помощью мотопатруля в Солигорском районе уже выявлено порядка 10 нарушителей ПДД. Очередной мотоциклист без водительского удостоверения был задержан 24 июля около деревни Осово. Его оштрафуют.

Солигорские сотрудники ГАИ говорят, что, как только появился в районе патрульный «БМВ», водители мотоциклов, нарушившие правила дорожного движения, уже не предпринимают попыток скрыться.