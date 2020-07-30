Правило четырёх конвертов. Жительница Слуцка рассказала, как распределяет семейный бюджет

Решила поделиться с вами личным опытом распределения бюджета. Ой, тяжкий вопрос! Бюджетом управлять хорошо, когда его достаточно, а не как большинство живут от зарплаты до зарплаты.Я долго шла к своему управлению бюджетом. Читала, пыталась следовать советам — ерунда. Мне подошёл вариант «»:

Первый конверт — основные оплаты. Это квитанция, кредит.

Второй конверт — питание. Около 30% от заработной платы.

Третий конверт — на чёрный день. Туда обычно падает 100 $. Раньше эти сбережения держала в конверте, но всё равно запускала туда руку, поэтому сейчас эти деньги на вкладе с пополнением.

Четвёртый конверт — на всякий случай или непредвиденные расходы. Это остаток от предыдущих трёх. Обычно из него мы тратим деньги на одежду и мероприятия.

Но нужно понимать для себя, что распределение бюджета — это всегда отказ себе в чём-то. Ну и, конечно, у каждого свои суммы на потребности. Но бегать из одного магазина в другой, где дешевле макарошки, — не бегаю. Жалко и времени, и сил.

Ах да… И самое важное, прежде чем начать формировать бюджет, важно понимать, зачем тебе деньги. Как бы это глупо не звучало.

Светлана, @konfetasveta69

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad



