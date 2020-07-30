Правило четырёх конвертов. Жительница Слуцка рассказала, как распределяет семейный бюджет

Первый конверт — основные оплаты. Это квитанция, кредит.
Второй конверт — питание. Около 30% от заработной платы.
Третий конверт — на чёрный день. Туда обычно падает 100 $. Раньше эти сбережения держала в конверте, но всё равно запускала туда руку, поэтому сейчас эти деньги на вкладе с пополнением.
Четвёртый конверт — на всякий случай или непредвиденные расходы. Это остаток от предыдущих трёх. Обычно из него мы тратим деньги на одежду и мероприятия.
Но нужно понимать для себя, что распределение бюджета — это всегда отказ себе в чём-то. Ну и, конечно, у каждого свои суммы на потребности. Но бегать из одного магазина в другой, где дешевле макарошки, — не бегаю. Жалко и времени, и сил.
Ах да… И самое важное, прежде чем начать формировать бюджет, важно понимать, зачем тебе деньги. Как бы это глупо не звучало.
Светлана, @konfetasveta69
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