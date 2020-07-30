Слуцкая милиция ищет мужчину на фото. Он потерял крупную сумму денег

Добавлено в 17.05. В милиции сообщили, что мужчина уже найден. Сотрудники РОВД благодарят случчан за сотрудничество!

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОВД, около недели назад мужчина, изображённый на фото ниже, потерял крупную сумму денег. Вероятно, он проживает в микрорайоне «Сахарный».

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Все, кто владеет какой-либо информацией, узнаёт этого человека или может предположить, кто изображён на фото, сообщите по телефону: (8033) 311 00 07 или 102.