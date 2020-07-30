ФК «Слуцк» принимает дома солигорский «Шахтёр». Прогноз на матч

В пятницу, 31 июля, в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси СФК «Слуцк» принимает дома солигорский «Шахтёр». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18.30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане в последнем сыгранном матче уступили «Витебску» со счётом 0:2. Со стороны «Витебска» игра получилась хорошей, с обилием голевых моментов, игроки имели шансы для того, чтобы забить и третий мяч, но случчанам во многом везло.

В предстоящем матче с солигорской командой игроки «Слуцка» выступают в роли заведомого аутсайдера. Если старт чемпионата у «бело-синих» был несколько фееричным, то сейчас команда утратила те стартовые кондиции. Напомним, что в первом круге «бело-синие» обыграли «Шахтёр» в гостевой игре (2:1), но на сегодняшний день шансы на победу «Слуцка» минимальны. Даже несмотря на то, что в первом круге случчане одержали сенсационную победу над «горняками» (2:1), в этом матче «сахарники», скорее всего, уступят своему сопернику.

ФК «Шахтёр» (Солигорск). Солигорчане на сегодняшний день делят чемпионскую строчку в турнирной таблице с борисовским БАТЭ. У клубов из Солигорска и Борисова по 37 набранных баллов. В последнем матче чемпионата «горняки» на кураже обыграли «Смолевичи» (4:0) и теперь готовятся к матчу со «Слуцком». Также команда из Солигорска меньше всего в лиге пропускает мячей в свои ворота. За 19 туров вратарь «горняков» доставал мяч из сетки всего девять раз.

Недавно солигорская команда укрепилась несколькими игроками. В команду пришёл Артём Соловей (ФК «Торпедо-БелАЗ»), и ещё ранее в клуб пришёл легионер столичного «Энергетика» Джасурбек Яхшибоев. Нападающий отлично заиграл за команду на своей профильной позиции и уже за три игры забил три мяча. Ожидание от матча — победа солигорской команды. Но так как коэффициент на победу солигорчан достаточно низкий, прогноз будет сделан на то, что «Слуцк» в матче не забьёт.

Прогноз на матч. Обе команды не забьют. Коэффициент — 1.72.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.