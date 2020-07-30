Сегодня от предлагаемого выбора межкомнатных дверей разбегаются глаза: массив, шпон, МДФ или ПВХ. Все материалы имеют как свои достоинства, так и недостатки. Специалисты салонов рассказали о том, на что обращать внимание при выборе межкомнатных дверей.

Главный параметр выбора, во многом определяющий эксплуатационные характеристики дверей, — материал их изготовления. Рассмотрим каждый вариант.

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Массив

Здесь всё просто. Это двери из натурального дерева. Более долговечны те, которые выполнены из твёрдых пород. Полотно двери может быть из цельного дерева или из клеёных брусков. Клеёный массив дешевле цельного, но такая дверь прочнее и устойчивее к переменам температуры и влажности. Двери из массива имеют отличный эстетический вид и солидно смотрятся. Между тем требуют подбора качественной фурнитуры, поскольку имеют большой вес. Они обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, представлены в широком ассортименте. За дверями из массива требуется бережный уход.

Шпон

Двери из шпона — удачное сочетание достоинств и цены. Шпонированные двери имеют более сложную сборную конструкцию. Деревянный каркас оклеен панелями МДФ, которые спасают его от деформации. Сверху двери покрыты тонким срезом натурального шпона. Выглядят такие двери ничуть не хуже массива, зато более практичны и неприхотливы в обслуживании. Ещё одним существенным плюсом является более широкий диапазон вариантов отделки: от прозрачных или тонировочных лаков до популярных в последнее время эмалей. Это позволяет использовать шпонированные двери в интерьерах любого стиля.

МДФ

Эти двери изготавливают из прессованных мелких опилок. Конструкции каркасные — полые внутри, поэтому не так долговечны, как филенчатые и царговые. Первые собраны из вставок в каркасе дверного полотна (филёнок). Вставки могут быть из массива или комбинированных материалов. Царговые двери — это две вертикальные стойки, соединённые тремя и более поперечными брусками — царгами. Двери МДФ представлены широким модельным рядом.

ПВХ

Межкомнатные двери с ПВХ-покрытием изготавливаются из древесного бруса и покрываются плёнкой из поливинилхлорида. Они отличаются долговечностью, практичностью и стильностью. Такие двери не реагируют на влагу, не деформируются, не подвергаются горению (противопожарные свойства) и не выделяют вредных веществ.

Преимущества и недостатки каждого материала

Выбирая дверь, следует обратить внимание на её влагоотталкивающие свойства, тепло- и шумоизоляционные характеристики, надёжность и внешний вид. При неправильно подобранном материале изделия дверь не оправдает ожидания и быстро износится.

Массив

Преимуществами дверей из массива являются экологичность, прочность и долговечность, отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

К минусам можно отнести высокую стоимость и вероятность таких естественных дефектов, как вздутие древесины или изменение оттенка под воздействием света. Большая масса иногда приводит к проседанию полотна. Двери из массива имеют повышенную чувствительность к влаге и склонность к рассыханию.

Шпон

Шпонированные двери имеют все плюсы изделий из массива, но эти модели легче, дешевле и менее подвержены влаге и перепадам температуры. Они также отличаются прочностью и долговечностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Такие двери имеют много вариантов дизайна, благодаря которому изделие выглядит дорого.

Существенный минус — шпон не ремонтируется. Если произойдёт повреждение поверхности, то идеально отреставрировать не получится.

МДФ

К преимуществам дверей из МДФ относятся низкая стоимость и большой выбор моделей. Такие двери очень лёгкие, за счёт этого у фурнитуры самый большой срок службы среди других вариантов.

Минусами этого материала является то, что он впитывает влагу и разбухает, поэтому допустимо только протирание сухой тряпкой. Этот материал легко воспламеняется, неустойчив к механическим воздействиям и обладает низкой шумоизоляцией.

ПВХ

Однозначными преимуществами дверей из ПВХ можно назвать низкую стоимость, небольшой вес, устойчивость к влаге, плесени и грибку. Такие двери просты в уходе.

Из минусов дверей с ПВХ-покрытием — плохой воздухообмен в помещении и низкая звукоизоляция.