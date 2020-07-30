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На благотворительной выставке в помощь Анастасии Демидович можно купить картины

Виктория Капская
Виктория Капская
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В слуцком кафе «Таверна» уже вторую неделю проходит благотворительная выставка в помощь Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. Рисунки для выставки предоставил 8-летний школьник Даниил Мартынюк. За время её работы удалось собрать около 200 рублей, которые пойдут на лечение случчанки.

«Люди заходят на выставку. В основном это девушки и женщины с детьми. Они говорят, что очень красиво нарисовано, и благодарят за то, что мы делаем доброе дело», — рассказали в «Таверне».

Как работает выставка

Вход — за донейшен (дадите столько, сколько посчитаете нужным). Если вам понравится какая-нибудь из картин — вы можете её купить (стоимость фотрама А4 — от 5 рублей, А3 — 7 рублей). Каждому покупателю скидка 10% на всё меню кафе «Таверна», кроме алкоголя.

Все вырученные средства с выставки пойдут на помощь случчанке.

«Таверна» работает с воскресенья по четверг с 10 до 23 часов, с пятницы по субботу — с 10 до 2 часов. Находится кафе по улице Ленина, 120.

Если хотите помочь Анастасии — приходите на нашу благотворительную выставку в кафе «Таверна» до 3 августа.

В тему: Удивительной красоты рисунки 8-летнего мальчика из Слуцка помогут собрать деньги на лечение Анастасии Демидович. Приходите на выставку


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