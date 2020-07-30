На благотворительной выставке в помощь Анастасии Демидович можно купить картины

«Люди заходят на выставку. В основном это девушки и женщины с детьми. Они говорят, что очень красиво нарисовано, и благодарят за то, что мы делаем доброе дело», — рассказали в «Таверне».
Как работает выставка
Вход — за донейшен (дадите столько, сколько посчитаете нужным). Если вам понравится какая-нибудь из картин — вы можете её купить (стоимость фотрама А4 — от 5 рублей, А3 — 7 рублей). Каждому покупателю скидка 10% на всё меню кафе «Таверна», кроме алкоголя.
Все вырученные средства с выставки пойдут на помощь случчанке.
«Таверна» работает с воскресенья по четверг с 10 до 23 часов, с пятницы по субботу — с 10 до 2 часов. Находится кафе по улице Ленина, 120.
Если хотите помочь Анастасии — приходите на нашу благотворительную выставку в кафе «Таверна» до 3 августа.
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