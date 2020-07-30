Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно посмотреть в музее этнографии в Слуцке

Слуцкий краеведческий музей показал фотографии экспонатов своего филиала — музея этнографии. Этой посудой пользовались случчане более 100 лет назад.
В экспозиции музея этнографии представлена выдолбленная посуда из дерева.
Крестьяне использовали:
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- для еды — ложу, миску, черпак;
- для воды — ковши;
- для шинкования капусты — ступу, шинковницу (шаткоўніцу);
- для хранения зерна, круп, муки — долблёнку;
- для хранения мёда — липовку (ліпаўку);
- меры емкости — гарнец (карэц).
Все эти предметыбыта можно увидеть вживую в экспозиции музея этнографии.
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