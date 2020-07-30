Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно посмотреть в музее этнографии в Слуцке

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Слуцкий краеведческий музей показал фотографии экспонатов своего филиала — музея этнографии. Этой посудой пользовались случчане более 100 лет назад.


В экспозиции музея этнографии представлена выдолбленная посуда из дерева.

Крестьяне использовали:

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  • для еды — ложу, миску, черпак;
  • для воды — ковши;
  • для шинкования капусты — ступу, шинковницу (шаткоўніцу);
  • для хранения зерна, круп, муки — долблёнку;
  • для хранения мёда — липовку (ліпаўку);
  • меры емкости — гарнец (карэц).
Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке
Фотографии: Слуцкий краеведческий музей
Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Гарнец и липовка. Какую посуду наших предков можно увидеть в музее этнографии в Слуцке

Все эти предметыбыта можно увидеть вживую в экспозиции музея этнографии.

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