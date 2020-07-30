В Беларуси возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Поиски боевиков продолжаются

Против 33 задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Остальные в розыске. Их было до 200 человек.

Об этом заявил Андрей Равков, госсекретарь Совбеза.

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Уголовное дело возбуждено по статье «290 какой-то». Речь идёт о подготовке террористического акта, пишет TUT.BY.

Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты. Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

«Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской Федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран», — уверен Дмитриев.

Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию».

Андрей Равков добавил, что располагает информацией о формировании двух группировок боевиков в России для ввоза их в Беларусь, пишут Naviny.by.

Напомним, что в среду, 29 июля, правоохранительные органы заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

БелТА назвала имена, фамилии и даты рождения задержанных. Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР, сообщает «Медуза».

После задержания Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Послов России и Украины вызвали в белорусский МИД.

Выборы президента пройдут 9 августа. 24 июля Александр Лукашенко намекал, что в Беларуси могут устроить «майдан» с подачи иностранной ЧВК.