В Слуцке и районе ГАИ уделит особое внимание лихачам

30 и 31 июля Слуцкая ГАИ проведёт профилактическую акцию «Скорость». Особое внимание на дорогах в четверг и пятницу уделят нарушителям скоростного режима.

Кроме этого, 31 июля состоится единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Выбирай безопасную скорость!». Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

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«Инспекторы организуют усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля за соблюдением водителями скоростных режимов, а также с использованием технических средств для выявления превышения скорости движения, работающих в автоматическом режиме и установленных в патрульных автомобилях», — отметили в ГАИ.

ЦИФРА. Каждое 5-е ДТП в Минской области происходит из-за превышения либо неправильного выбора скорости движения.

«С начала текущего года на территории области по указанной причине совершено 65 ДТП, в которых 8 человек погибли и 82 — травмированы. Как правило, такие происшествия характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий и имеют большой общественный резонанс.

Причины данного рода происшествий кроются в недисциплинированности, в отсутствии понимания и взаимного уважения между участниками движения. Как показала практика, водитель-лихач рано или поздно попадает в автоаварии. Именно такие водители становятся основными виновниками встречных столкновений, съездов в кювет и наездов на препятствие», — добавили в ГАИ.

СПРАВКА. По статье 18.13 КоАП за превышение скорости грозит штраф:

от 10 до 20 км/ч — 1 базовая величина (27 рублей);

от 20 до 30 км/ч — 1−3 базовых (27−51 рубль);

30 и более км/ч — 3−10 базовых (51−270 рублей).

За повторное такое нарушение в течение года водителей штрафуют по максимуму — вплоть до лишения прав сроком до 1 года.

Водителям на заметку

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать скорость с учётом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Дорожная обстановка во время следования автомобиля беспрерывно изменяется: после хорошо асфальтированного покрытия — участок с большой ямочностью. В пути возможен дождь, изменяющий сцепление шин с дорогой и т. д. Всё это обязывает водителя выбирать скорость движения, сообразуясь с дорожной обстановкой.

Автомобиль движется в различных дорожных условиях с постоянно меняющейся скоростью. В этих условиях водитель должен правильно выбирать безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае торможения движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый интервал, обеспечивающий безопасное движение.

Несоответствие скорости движения дорожной обстановке вызывает значительное количество происшествий.

Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы при необходимости можно было своевременно замедлить движение или остановиться, применяя общепринятые приёмы управления транспортным средством.