Посмотрите на четыре трендовых образа из «Мода Макс», каждый из которых не дороже 18 рублей

Если вы хотите выглядеть стильно, абсолютно неважно, где вы покупаете одежду, главное, как вы её выбираете и комбинируете в своём образе.

Уже несколько лет мой гардероб почти полностью состоит из вещей, купленных в секонде. Для меня это оптимальный вариант по соотношению качество-цена-дизайн-местоположение.

В этом материале я вам покажу четыре условно трендовых образа (почему условно — читайте ниже), которые я подобрала для себя в секонд-хенде «Мода Макс» на этот сезон. Каждый из образов обошёлся мне меньше чем в 18 рублей (цены округляла). В стоимость не вошли обувь и аксессуары.

Если вы погуглите «тренды-2020», «модные платья, юбки, обувь», то заметите, как много вещей сейчас считаются трендовыми. Топ-стилисты уверяют, что через несколько лет такое понятие, как «тренд», уйдёт полностью. Мода стала «осознанной». Теперь она всё реже издаёт последние писки и всё больше подсказывает направления для развития личного стиля.

Юбка миди, кожаный топ и пиджак с плечиками

Первый образ состоит из офисной юбки длины миди, чёрного пиджака с плечиками, мини-топа из экокожи и классических лодочек бежевого цвета (можно заменить балетками).

В этом образе сразу несколько трендовых элементов. Во-первых, однотонная офисная юбка длины миди. Во-вторых, пиджак (да, пиджаки снова в моде, главное — выбрать правильный фасон). В-третьих, в моде эклектика — сочетание вещей разного стиля в одном образе. В данном комплекте акцент — мини-топ из экокожи.

Что по деньгам:

пиджак — 8 рублей;

топ — 3 рубля;

юбка — 7 рублей;

Итого: 18 рублей

Юбка макси с цветочным принтом и укороченная блузка с рукавами-фонариками

В этом сезоне опять в моде цветочный принт. В данном образе он представлен на юбке. Сам крой и длина юбки также весьма актуальны. А белая романтичная блузка с рукавами-фонариками - один из главных трендов этого летнего сезона.

юбка — 5 рублей;

блузка — 3 рубля;

Итого: 8 рублей

Чёрное платье на запах с рюшами и пиджак

Третий образ — стильное платье на запах (в тренде как платья, так и юбки на запах) с игривыми рюшами. Ещё один из трендов-2020 — глубокий V-образный вырез. В офис ношу платье с пиджаком, классическими лодочками или кроссами.

Что по деньгам:

платье — 13 рублей;

Итого: 13 рублей

Винтажный образ с юбкой плиссе длины миди и блузкой с рукавами-фонариками

Данный образ хорошо отражает современные модные тенденции — винтаж, натуральность и романтичность.

Блузка выполнена из натуральной ткани. Её перед украшен большими пуговицами. Только посмотрите на эти рукава-фонарики! Юбка плиссе хорошо сочетается с блузкой. Принт и цветовое решение придают юбке винтажность. Данный комплект можно носить с туфлями-лодочками.

Когда образ уходит в один стиль, например, как в данном случае, романтизм, то стилисты предлагают сочетать его с более грубой, простой обувью. Это могут быть шлёпки, вьетнамки или мегамодные рыбацкие сандалии.

Что по деньгам:

юбка — 5 рублей;

блузка — 7 рублей;

Итого: 12 рублей

Вся одежда была куплена в магазине секонд-хенд «Мода Макс».







