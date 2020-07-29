Посмотрите на четыре трендовых образа из «Мода Макс», каждый из которых не дороже 18 рублей

Уже несколько лет мой гардероб почти полностью состоит из вещей, купленных в секонде. Для меня это оптимальный вариант по соотношению качество-цена-дизайн-местоположение.
В этом материале я вам покажу четыре условно трендовых образа (почему условно — читайте ниже), которые я подобрала для себя в секонд-хенде «Мода Макс» на этот сезон. Каждый из образов обошёлся мне меньше чем в 18 рублей (цены округляла). В стоимость не вошли обувь и аксессуары.
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Если вы погуглите «тренды-2020», «модные платья, юбки, обувь», то заметите, как много вещей сейчас считаются трендовыми. Топ-стилисты уверяют, что через несколько лет такое понятие, как «тренд», уйдёт полностью. Мода стала «осознанной». Теперь она всё реже издаёт последние писки и всё больше подсказывает направления для развития личного стиля.
Юбка миди, кожаный топ и пиджак с плечиками
Первый образ состоит из офисной юбки длины миди, чёрного пиджака с плечиками, мини-топа из экокожи и классических лодочек бежевого цвета (можно заменить балетками).
В этом образе сразу несколько трендовых элементов. Во-первых, однотонная офисная юбка длины миди. Во-вторых, пиджак (да, пиджаки снова в моде, главное — выбрать правильный фасон). В-третьих, в моде эклектика — сочетание вещей разного стиля в одном образе. В данном комплекте акцент — мини-топ из экокожи.
Что по деньгам:
- пиджак — 8 рублей;
- топ — 3 рубля;
- юбка — 7 рублей;
Итого: 18 рублей
Юбка макси с цветочным принтом и укороченная блузка с рукавами-фонариками
В этом сезоне опять в моде цветочный принт. В данном образе он представлен на юбке. Сам крой и длина юбки также весьма актуальны. А белая романтичная блузка с рукавами-фонариками - один из главных трендов этого летнего сезона.
- юбка — 5 рублей;
- блузка — 3 рубля;
Итого: 8 рублей
Чёрное платье на запах с рюшами и пиджак
Третий образ — стильное платье на запах (в тренде как платья, так и юбки на запах) с игривыми рюшами. Ещё один из трендов-2020 — глубокий V-образный вырез. В офис ношу платье с пиджаком, классическими лодочками или кроссами.
Что по деньгам:
- платье — 13 рублей;
Итого: 13 рублей
Винтажный образ с юбкой плиссе длины миди и блузкой с рукавами-фонариками
Данный образ хорошо отражает современные модные тенденции — винтаж, натуральность и романтичность.
Блузка выполнена из натуральной ткани. Её перед украшен большими пуговицами. Только посмотрите на эти рукава-фонарики! Юбка плиссе хорошо сочетается с блузкой. Принт и цветовое решение придают юбке винтажность. Данный комплект можно носить с туфлями-лодочками.
Когда образ уходит в один стиль, например, как в данном случае, романтизм, то стилисты предлагают сочетать его с более грубой, простой обувью. Это могут быть шлёпки, вьетнамки или мегамодные рыбацкие сандалии.
Что по деньгам:
- юбка — 5 рублей;
- блузка — 7 рублей;
Итого: 12 рублей
Вся одежда была куплена в магазине секонд-хенд «Мода Макс».
Супер! секод ван лав