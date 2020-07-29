В Беларуси установили новый прожиточный минимум. Увеличатся пенсии и надбавки

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Министерство труда утвердило новый бюджет прожиточного минимума. Теперь это в среднем 256,1 рубля, что на 3,8% выше, чем предыдущий норматив. Меняются и привязанные к этому параметру выплаты.

Новые суммы действуют с 1 августа. Они меняются в зависимости от социально-демографической группы:

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  • трудоспособное население — 285,4 рубля;
  • пенсионеры — 193,92 рубля;
  • студенты — 246,72 рубля;
  • дети до 3 лет — 160,79 рубля;
  • дети 3—6 лет — 224,7 рубля;
  • дети 6—18 лет — 274,48 рубля.

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума с 1 августа автоматически пересматриваются встроенные в систему соцзащиты надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты.

Например, прибавка к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста:

  • 75 лет — 48,02 рубля;
  • 80 лет — 64,03 рубля.

Ранее «Кур'ер» делал обзор, что изменится в Беларуси с 1 августа.

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