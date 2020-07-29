В Беларуси установили новый прожиточный минимум. Увеличатся пенсии и надбавки

Министерство труда утвердило новый бюджет прожиточного минимума. Теперь это в среднем 256,1 рубля, что на 3,8% выше, чем предыдущий норматив. Меняются и привязанные к этому параметру выплаты.

Новые суммы действуют с 1 августа. Они меняются в зависимости от социально-демографической группы:

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трудоспособное население — 285,4 рубля;

пенсионеры — 193,92 рубля;

студенты — 246,72 рубля;

дети до 3 лет — 160,79 рубля;

дети 3—6 лет — 224,7 рубля;

дети 6—18 лет — 274,48 рубля.

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума с 1 августа автоматически пересматриваются встроенные в систему соцзащиты надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты.

Например, прибавка к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста:

75 лет — 48,02 рубля;

80 лет — 64,03 рубля.