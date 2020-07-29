«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 900 до 1550 рублей.

От 1550 рублей

Производитель работ (прораб)

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Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек

Наниматель: ДСУ № 9 ОАО «ДСТ № 5»

От 1450 рублей

Мастер

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек

Наниматель: ДСУ № 9 ОАО «ДСТ № 5»

От 1200 рублей

Машинист укладчика асфальтобетона

Тарифный разряд: 6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр»

От 1100 рублей

Тракторист (оператор манипулятора)

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы не менее 3-х лет, бережное отношение к технике, умение работать на манипуляторе

Наниматель: ООО «Солнечная дубрава»

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

Образование: среднее специальное

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

От 1000 рублей

1. Машинист автогрейдера

Тарифный разряд: 5−6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр»

2. Электромонтажник

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы не менее 1-го года, работа разъездная, командировки по РБ

Наниматель: ООО «ТеслаПром»

3. Водитель «Яндекс. Такси» на личном авто

Образование: общее среднее

Дополнительные требования: автомобиль от 2005 г., стаж вождения от 2-х лет, действующая медицинская справка

Наниматель: ООО «Голден Лэнд групп»

4. Водитель лесовоза с гидроманипулятором

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы на лесовозе с манипулятором, на автомобилях большой грузоподъёмности не менее 2-х лет

Наниматель: ООО «Солнечная дубрава»

От 900 рублей

Менеджер по продажам (подработка, студенты)