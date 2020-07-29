«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 900 до 1550 рублей.
От 1550 рублей
Производитель работ (прораб)
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- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек
- Наниматель: ДСУ № 9 ОАО «ДСТ № 5»
От 1450 рублей
Мастер
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек
- Наниматель: ДСУ № 9 ОАО «ДСТ № 5»
От 1200 рублей
Машинист укладчика асфальтобетона
- Тарифный разряд: 6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр»
От 1100 рублей
Тракторист (оператор манипулятора)
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы не менее 3-х лет, бережное отношение к технике, умение работать на манипуляторе
- Наниматель: ООО «Солнечная дубрава»
От 1050 рублей
Мастер на лесосеках
- Образование: среднее специальное
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
От 1000 рублей
1. Машинист автогрейдера
- Тарифный разряд: 5−6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр»
2. Электромонтажник
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы не менее 1-го года, работа разъездная, командировки по РБ
- Наниматель: ООО «ТеслаПром»
3. Водитель «Яндекс. Такси» на личном авто
- Образование: общее среднее
- Дополнительные требования: автомобиль от 2005 г., стаж вождения от 2-х лет, действующая медицинская справка
- Наниматель: ООО «Голден Лэнд групп»
4. Водитель лесовоза с гидроманипулятором
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы на лесовозе с манипулятором, на автомобилях большой грузоподъёмности не менее 2-х лет
- Наниматель: ООО «Солнечная дубрава»
От 900 рублей
Менеджер по продажам (подработка, студенты)
- Образование: общее среднее
- Дополнительные требования: позитивная энергия и отличные навыки общения, дисциплина и самоорганизация, честность с клиентами и руководством, опыт работы не требуется
- Наниматель: ООО «КТ МАЗ»
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