Под Слуцком лошадь лягнула 5-летнюю девочку. Она получила тяжёлую травму

Это произошло в одной из деревень Слуцкого района. Ребёнка привезли к дедушке на лето. Он повёл внучку к лошади на поле. А та ударила девочку ногой в живот.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

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В среду, 1 июля, в милицию поступило сообщение, что в приёмное отделение привезли 5-летнюю жительницу Слуцка с диагнозом «тупая травма живота».

Выяснилось, что семья случчан привезла свою дочь на лето к дедушке в одну из деревень Слуцкого района. Около 17.15 пожилой мужчина вместе с 5-летней внучкой пошёл на поле, чтобы распутать свою лошадь, которая застряла в кустах.

Когда 67-летний мужчина вытягивал животное из кустов, лошадь ударила задней правой ногой рядом стоящую девочку в живот.

Родители не стали писать заявление и не захотели привлекать никого к ответственности. По заключению Слуцкого РОВД в действии взрослых отсутствует состав преступления.

По информации «Кур'ера», вскоре ребёнка увезли из Слуцка в минскую больницу. Травма у девочки имела серьёзные последствия для её здоровья.