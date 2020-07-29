Зло, добро, автобус, кондуктор и 100 рублей. Вот что со мной случилось в слуцком автобусе

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу вас попросить опубликовать мою историю, чтобы люди были предупреждены и не попадали в мою ситуацию.

Сегодня (28 июля — прим.ред.) со мной произошла неприятная история. В 14.54 я зашла в автобус № 2 на остановке «Рынок» в сторону мясокомбината. Автобус был почти пустой.

Я сразу же подошла к кондуктору для оплаты проезда. У меня из наличных денег было только 100 рублей. Банкомат, к сожалению, копеек не выдаёт, а разменять в киоске мне не смогли.

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Я уточнила у кондуктора, сможет ли она мне разменять такую сумму, на что в ответ услышала крик. Кондуктор кричала: «Давай быстро выходи из автобуса! Ты нормальная?! Где я тебе сдачу найду? Ты хочешь, чтобы я одними копейками насыпала?!»

Я была согласна и на копейки, ведь мне это и нужно было, но она продолжила кричать: «У меня нет столько, я первый круг… только что такую же высадила!»

При всём этом я не отказывалась оплачивать и сказала, что оплачу через новую систему оплаты онлайн. К ней присоединилась ещё одна женщина, она кричала, что нужно прямо здесь остановить автобус и высадить меня, что я обнаглела и совести у меня нет. Они обе стыдили меня ни за что.

За меня заступились другие женщины, за что я им очень благодарна. Всё-таки у нас ещё остались адекватные люди. Кондуктор продолжала меня отчитывать, а я тем временем пыталась оплатить онлайн.

Отмечу, что никакой информации либо инструкции по работе системы нет. Пришлось разбираться самой.

Оплата долго не проходила, и на просьбу мне помочь разобраться кондуктор ответила, что не знает, как это работает, и значит, у меня нет денег, поэтому ничего не происходит.

В итоге я, конечно же, разобралась и произвела оплату, но осадок от поездки остался ужаснейший. Такой униженной я себя не чувствовала никогда.

Да, возможно, моя вина в том, что я заранее не позаботилась о копейках на проезд. Но это не даёт никакого права кондуктору унижать пассажиров, тем более согласных оплачивать.

Я сама работаю в сфере услуг, работаю с деньгами и никогда не позволила себе отказать или не обслужить клиента из-за крупной купюры. Ведь это не проблема клиента, он согласен оплачивать, и это моя забота обеспечить себя разменной монетой.

Ну, а к людям у меня есть просьба: пожалуйста, будьте добрее! Ведь нет гарантии, что вы не попадёте в такую же ситуацию, не стоит осуждать и унижать человека, не зная его. И большое спасибо женщинам, которые заступились за меня и даже готовы были оплатить проезд. У нас пока не всё потеряно, ведь ещё остались добрые люди!