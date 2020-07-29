В ночью на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнера». Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны.



Об этом сообщает БелТА.

Как рассказали в правоохранительных органах, поступила информация о прибытии на территории Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

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По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле «милитари». Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

В среду ночью, 29 июля, 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

Список задержанных граждан Российской Федерации:

Милаев Арём Викторович, 01.02.1981 г. р .; Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р .; Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р .; Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р .; Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р .; Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р .; Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р .; Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р .; Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р .; Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р .; Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р .; Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р .; Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р .; Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р ., Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р .; Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р .; Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р .; Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р .; Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р ., Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р .; Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р .; Шубин Александр, 15.01.1996 г. р .; Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р .; Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р .; Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р .; Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р .; Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р .; Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р .; Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р .; Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р .; Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р .; Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р .; Шацкий Артём, 30.07.1982 г. р .

Справка

ЧВК «Вагнер» — частная военная компания, командиром которой является Дмитрий Уткин. ЧВК связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента России. По данным СМИ, в разное время наёмники «Вагнера» воевали в Донбассе, Сирии и Ливии.