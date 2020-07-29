В ночью на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнера». Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Об этом сообщает БелТА.
Как рассказали в правоохранительных органах, поступила информация о прибытии на территории Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле «милитари». Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.
В среду ночью, 29 июля, 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.
Список задержанных граждан Российской Федерации:
- Милаев Арём Викторович,
01.02.1981 г. р.;
- Бахтигараев Тахир Минигаянович,
18.04.1980 г. р.;
- Алтухов Александр Викторович,
18.04.1980 г. р.;
- Ли Владимир Александрович,
26.07.1989 г. р.;
- Кожевников Андрей Юрьевич,
16.01.1980 г. р.;
- Сапронов Алексей Владимирович,
08.07.1978 г. р.;
- Щербаков Сергей Владимирович,
21.07.1981 г. р.;
- Волгин Алексей Владимирович,
21.06.1975 г. р.;
- Дрига Олег Игоревич,
03.06.1986 г. р.;
- Павленко Сергей Григорьевич,
25.06.1976 г. р.;
- Руденко Александр Святославович,
26.12.1984 г. р.;
- Харитонов Денис Юрьевич,
16.03.1980 г. р.;
- Сидоров Сергей Александрович,
01.01.1972 г. р.;
- Кошман Максим Ярославович,
06.09.1981 г. р.,
- Бубнов Сергей Геннадьевич,
08.01.1971 г. р.;
- Нижник Павел Александрович,
24.06.1987 г. р.;
- Селихов Владимир Иванович,
04.10.1986 г. р.;
- Фетисов Геннадий Евгеньевич,
22.10.1986 г. р.;
- Фомин Михаил Николаевич,
07.03.1973 г. р.,
- Екимов Владимир Сергеевич,
19.10.1973 г. р.;
- Каримов Ринат,
15.08.1984 г. р.;
- Шубин Александр,
15.01.1996 г. р.;
- Шеломенцев Игорь,
18.08.1975 г. р.;
- Маслов Сергей Алексеевич,
29.09.1988 г. р.;
- Зайдулен Рустем,
06.10.1974 г. р.;
- Токаренко Андрей Викторович,
24.01.1965 г. р.;
- Сердюков Андрей Викторович,
16.08.1975 г. р.;
- Сергеев Федор Михайлович,
17.05.1987 г. р.;
- Танов Рафик Кабулович,
30.04.1975 г. р.;
- Зяблицев Евгений Сергеевич,
23.11.1992 г. р.;
- Самарин Павел Львович,
11.11.1981 г. р.;
- Бакунович Андрей Петрович,
30.12.1977 г. р.;
- Шацкий Артём,
30.07.1982 г. р.
Справка
ЧВК «Вагнер» — частная военная компания, командиром которой является Дмитрий Уткин. ЧВК связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента России. По данным СМИ, в разное время наёмники «Вагнера» воевали в Донбассе, Сирии и Ливии.
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