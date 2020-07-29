До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси

Биографии кандидатов в президенты уже можно прочитать на слуцких избирательных участках. Также биографии опубликованы на портале «Выборы Президента Республики Беларусь».

Дмитриев Андрей Владимирович

Родился 12 мая 1981 года в городе Минске.

Родился 12 мая 1981 года в городе Минске. Окончил Европейский гуманитарный университет (Литовская Республика), политолог. Проходил срочную службу в армии.

В 2015 году возглавлял инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь Короткевич Т.Н.

С сентября 2019 года сопредседатель Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду».

Баллотировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Живёт в деревне Волковичи Дзержинского района Минской области. Беспартийный. Женат, имеет троих сыновей.

Владеет английским языком. Хобби — спорт, чтение.

Общая сумма дохода за 2019 год — 13 560 руб.

Канопацкая Анна Анатольевна

Родилась 29 октября 1976 года в городе Минске.

Родилась 29 октября 1976 года в городе Минске. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение».

Индивидуальный предприниматель.

Была депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва (2016−2019 гг.).

Живёт в городе Минске. Беспартийная. Имеет сына и дочь.

Владеет английским и немецким языками. В свободное время занимается чтением, спортом, благотворительностью.

Общая сумма дохода за 2019 год — 45 741 руб.

Лукашенко Александр Григорьевич

Родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Белорус.

Родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Белорус. Окончил два высших учебных заведения: в 1975 году — Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию. Историк, экономист.

В 1975—1977 гг. служил в пограничных войсках, в 1980—1982 гг. — в Советской Армии.

После армейской службы работал в комсомольских и партийных органах, занимал должности заместителя и руководителя предприятий промышленности строительных материалов и агропромышленного комплекса БССР.

В 1990 году стал депутатом Верховного Совета БССР.

10 июля 1994 года А.Г. Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь (получил более 80% голосов избирателей).

В ходе последующих электоральных кампаний переизбирался на пост Главы государства подавляющим большинством голосов избирателей.

А.Г.Лукашенко — отец троих сыновей.

Общая сумма дохода за 2019 год — 117 068 руб.

Тихановская Светлана Георгиевна

Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.

Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска. Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».

Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).

Живёт в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.

Общая сумма дохода за 2019 год — 15 784 руб.

Черечень Сергей Владимирович