До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси

Биографии кандидатов в президенты уже можно прочитать на слуцких избирательных участках. Также биографии опубликованы на портале «Выборы Президента Республики Беларусь».
Дмитриев Андрей Владимирович
- Родился 12 мая 1981 года в городе Минске.
- Окончил Европейский гуманитарный университет (Литовская Республика), политолог. Проходил срочную службу в армии.
- В 2015 году возглавлял инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь Короткевич Т.Н.
- С сентября 2019 года сопредседатель Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду».
- Баллотировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
- Живёт в деревне Волковичи Дзержинского района Минской области. Беспартийный. Женат, имеет троих сыновей.
- Владеет английским языком. Хобби — спорт, чтение.
- Общая сумма дохода за 2019 год — 13 560 руб.
Канопацкая Анна Анатольевна
- Родилась 29 октября 1976 года в городе Минске.
- Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение».
- Индивидуальный предприниматель.
- Была депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва (2016−2019 гг.).
- Живёт в городе Минске. Беспартийная. Имеет сына и дочь.
- Владеет английским и немецким языками. В свободное время занимается чтением, спортом, благотворительностью.
- Общая сумма дохода за 2019 год — 45 741 руб.
Лукашенко Александр Григорьевич
- Родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Белорус.
- Окончил два высших учебных заведения: в 1975 году — Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию. Историк, экономист.
- В 1975—1977 гг. служил в пограничных войсках, в 1980—1982 гг. — в Советской Армии.
- После армейской службы работал в комсомольских и партийных органах, занимал должности заместителя и руководителя предприятий промышленности строительных материалов и агропромышленного комплекса БССР.
- В 1990 году стал депутатом Верховного Совета БССР.
- 10 июля 1994 года А.Г. Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь (получил более 80% голосов избирателей).
- В ходе последующих электоральных кампаний переизбирался на пост Главы государства подавляющим большинством голосов избирателей.
- А.Г.Лукашенко — отец троих сыновей.
- Общая сумма дохода за 2019 год — 117 068 руб.
Тихановская Светлана Георгиевна
- Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.
- Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».
- Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).
- Живёт в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.
- Общая сумма дохода за 2019 год — 15 784 руб.
Черечень Сергей Владимирович
- Родился 8 мая 1985 года в городе Кричеве Могилёвской области. Белорус.
- Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «Многоканальные системы телекоммуникаций». Изучал бизнес-финансы, маркетинг и менеджмент в Институте бизнес-технологий «Атлант-М».
- Предприниматель, консультант по антикризисному управлению. Директор общества с ограниченной ответственностью «C58 Технолоджиз» (инвестиционная и консалтинговая деятельность).
- С 2018 года председатель Партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».
Живёт в городе Минске. Воспитывает 5-летнюю дочь. Кандидат в мастера спорта.
- Общая сумма дохода за 2019 год — 96 000 руб.
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