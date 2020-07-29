До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси

Отдел новостей
-
0

Биографии кандидатов в президенты уже можно прочитать на слуцких избирательных участках. Также биографии опубликованы на портале «Выборы Президента Республики Беларусь».

Дмитриев Андрей Владимирович

  • До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси
    Фото: vybary2020. by
    Родился 12 мая 1981 года в городе Минске.
  • Окончил Европейский гуманитарный университет (Литовская Республика), политолог. Проходил срочную службу в армии.
  • В 2015 году возглавлял инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь Короткевич Т.Н.
  • С сентября 2019 года сопредседатель Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду».
  • Баллотировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
  • Живёт в деревне Волковичи Дзержинского района Минской области. Беспартийный. Женат, имеет троих сыновей.
  • Владеет английским языком. Хобби — спорт, чтение.
  • Общая сумма дохода за 2019 год — 13 560 руб.

Канопацкая Анна Анатольевна

  • До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси
    Фото: vybary2020. by
    Родилась 29 октября 1976 года в городе Минске.
  • Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение».
  • Индивидуальный предприниматель.
  • Была депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва (2016−2019 гг.).
  • Живёт в городе Минске. Беспартийная. Имеет сына и дочь.
  • Владеет английским и немецким языками. В свободное время занимается чтением, спортом, благотворительностью.
  • Общая сумма дохода за 2019 год — 45 741 руб.

Лукашенко Александр Григорьевич

  • До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси
    Фото: vybary2020. by
    Родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Белорус.
  • Окончил два высших учебных заведения: в 1975 году — Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию. Историк, экономист.
  • В 1975—1977 гг. служил в пограничных войсках, в 1980—1982 гг. — в Советской Армии.
  • После армейской службы работал в комсомольских и партийных органах, занимал должности заместителя и руководителя предприятий промышленности строительных материалов и агропромышленного комплекса БССР.
  • В 1990 году стал депутатом Верховного Совета БССР.
  • 10 июля 1994 года А.Г. Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь (получил более 80% голосов избирателей).
  • В ходе последующих электоральных кампаний переизбирался на пост Главы государства подавляющим большинством голосов избирателей.
  • А.Г.Лукашенко — отец троих сыновей.
  • Общая сумма дохода за 2019 год — 117 068 руб.

Тихановская Светлана Георгиевна

  • До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси
    Фото: vybary2020. by
    Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.
  • Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».
  • Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).
  • Живёт в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.
  • Общая сумма дохода за 2019 год — 15 784 руб.

Черечень Сергей Владимирович

  • До дня выборов осталось 10 дней. Краткие биографии кандидатов в президенты Беларуси
    Фото: vybary2020. by
    Родился 8 мая 1985 года в городе Кричеве Могилёвской области. Белорус.
  • Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «Многоканальные системы телекоммуникаций». Изучал бизнес-финансы, маркетинг и менеджмент в Институте бизнес-технологий «Атлант-М».
  • Предприниматель, консультант по антикризисному управлению. Директор общества с ограниченной ответственностью «C58 Технолоджиз» (инвестиционная и консалтинговая деятельность).
  • С 2018 года председатель Партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».
    Живёт в городе Минске. Воспитывает 5-летнюю дочь. Кандидат в мастера спорта.
  • Общая сумма дохода за 2019 год — 96 000 руб.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.