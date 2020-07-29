«Белта»: под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информагентство «Белта».

«Никакой информации у нас пока нет», — сообщил TUT. BY представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ TUT. BY получил и в МВД.

Во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке 24 июля президет Беларуси упоминал частные военные компании.

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«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал Александр Лукашенко.