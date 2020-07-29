Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 июля. Обзор

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Какие пожары помнят слуцкие спасателиВ Беларуси 25 июля отмечается День пожарной службы. Для тех, кто работает в МЧС, чрезвычайные ситуации — это просто рабочие будни. Но в памяти каждого сотрудника есть эпизоды, которые запомнились надолго. Накануне праздника «Кур'ер» поговорил с пожарными одной смены и узнал, о каких событиях они помнят даже через годы.
«Бомжацкие кафе». Кто убирает эти местаСлуччанка Наталья с мужем по своей инициативе провела уборку на берегу Случи. Она прислала в «Кур'ер» фото кучи мусора, которую они собрали только на небольшом участке берега возле «Чёртового мостика». Однако сейчас там снова валяется мусор. Наталья, которая живёт в том районе, рассказала, что замусорен берег от «Чёртового мостика» (через дорогу от музыкальной школы) до нежилых общежитий в районе улицы Строителей.
Об отдыхе в Турции во время пандемииСлуччане Оксана и Максим Щекотович не побоялись пандемии коронавируса и отправились этим летом на отдых в Турцию. В интервью «Кур`еру» они рассказали, что изменилось на популярных курортах, сколько сейчас стоят путёвки и какие меры безопасности там приняты.
Почему они помогают людямПандемия коронавируса пришла неожиданно и заставила перестроиться не только систему здравоохранения и другие отрасли, но и изменила привычный уклад жизни людей. Одними из первых в экстремальную ситуацию попали пожилые люди. Им на помощь пришли социальные службы и волонтёры. Слуцкие добровольцы разного возраста рассказали, с чем они столкнулись в это время и почему помогают людям.
Как выбрать межкомнатную дверьСегодня от предлагаемого выбора межкомнатных дверей разбегаются глаза: массив, шпон, МДФ или ПВХ. Все материалы имеют как свои достоинства, так и недостатки. Специалисты салонов рассказали о том, на что обращать внимание при выборе межкомнатных дверей.
Выжыць — было наканавана лёсамУ рубрыкі, прысвечаныя 75-годдзю Вялікай Перамогі над фашысцкімі захопнікамі, часцей за ўсё трапляюць матэрыялы аб героях, подзвігах, самаахвяраванні. Гэта гісторыя, наадварот, паказвае, да якіх учынкаў могуць дайсці людзі, нацярпеўшыся жахаў вайны.
Купите картины, чтобы помочь
В слуцком кафе «Таверна» уже вторую неделю проходит благотворительная выставка в помощь Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. Рисунки для выставки предоставил 8-летний слуцкий школьник Даниил Мартынюк.
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