Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 30 июля. Обзор

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Какие пожары помнят слуцкие спасатели

«Бомжацкие кафе». Кто убирает эти места

Об отдыхе в Турции во время пандемии

Почему они помогают людям

Как выбрать межкомнатную дверь

Выжыць — было наканавана лёсам

Купите картины, чтобы помочь

В Беларуси 25 июля отмечается День пожарной службы. Для тех, кто работает в МЧС, чрезвычайные ситуации — это просто рабочие будни. Но в памяти каждого сотрудника есть эпизоды, которые запомнились надолго. Накануне праздника «Кур'ер» поговорил с пожарными одной смены и узнал, о каких событиях они помнят даже через годы.Случчанка Наталья с мужем по своей инициативе провела уборку на берегу Случи. Она прислала в «Кур'ер» фото кучи мусора, которую они собрали только на небольшом участке берега возле «Чёртового мостика». Однако сейчас там снова валяется мусор. Наталья, которая живёт в том районе, рассказала, что замусорен берег от «Чёртового мостика» (через дорогу от музыкальной школы) до нежилых общежитий в районе улицы Строителей.Случчане Оксана и Максим Щекотович не побоялись пандемии коронавируса и отправились этим летом на отдых в Турцию. В интервью «Кур`еру» они рассказали, что изменилось на популярных курортах, сколько сейчас стоят путёвки и какие меры безопасности там приняты.Пандемия коронавируса пришла неожиданно и заставила перестроиться не только систему здравоохранения и другие отрасли, но и изменила привычный уклад жизни людей. Одними из первых в экстремальную ситуацию попали пожилые люди. Им на помощь пришли социальные службы и волонтёры. Слуцкие добровольцы разного возраста рассказали, с чем они столкнулись в это время и почему помогают людям.Сегодня от предлагаемого выбора межкомнатных дверей разбегаются глаза: массив, шпон, МДФ или ПВХ. Все материалы имеют как свои достоинства, так и недостатки. Специалисты салонов рассказали о том, на что обращать внимание при выборе межкомнатных дверей.У рубрыкі, прысвечаныя 75-годдзю Вялікай Перамогі над фашысцкімі захопнікамі, часцей за ўсё трапляюць матэрыялы аб героях, подзвігах, самаахвяраванні. Гэта гісторыя, наадварот, паказвае, да якіх учынкаў могуць дайсці людзі, нацярпеўшыся жахаў вайны.

В слуцком кафе «Таверна» уже вторую неделю проходит благотворительная выставка в помощь Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. Рисунки для выставки предоставил 8-летний слуцкий школьник Даниил Мартынюк.