Большое поступление хозяйственных товаров и посуды в универмаге «Слуцк». Сочетание цены и качества Вас приятно удивят

В секции «Хозяйственные товары» универмага новое поступление — изделия из пластмассы российского производства: детские комоды и полки для игрушек, ящики хозяйственные, ванночки и стульчики для купания малышей, ажурные и яркие горшки для цветов разных размеров, емкости и ведра хозяйственные и многое другое. Раскрасьте Ваш быт в яркие краски!

А секция «Посуда» предлагает обновленный ассортимент российской эмалировки: кастрюли и наборы, чайники, баки .Так же в продажу поступили кастрюли с антипригарным покрытием, сковороды с тройной защитой от пригорания.

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КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568