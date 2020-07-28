Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Уборочная кампания в агропромышленном комплексе Слуцкого района проводится при поддержке сотрудников милиции. Они следят за сохранностью товарно-материальных ценностей, проводят предрейсовые проверки водителей и комбайнёров, а также сторожевой охраны в ночное время.

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Главная задача для ГАИ — недопущение ДТП с участием сельскохозяйственной техники. В связи с этим инспекторы осуществляют сопровождение зерноуборочной техники патрульными машинами по всему району.

Какие правила чаще нарушают водители сельхозпредприятий

«Сельхозтехника, принадлежащая предприятиям агропромышленного комплекса,если они есть. Если их нет, то допускается её движение по дорогам общего пользования, но только с соблюдением определённых требований.

Крупногабаритную сельхозтехнику должен сопровождать экипаж ГАИ или автомобили агропредприятия. Машины сопровождения должны располагаться спереди и сзади движущейся сельхозтехники. У них должны быть включены аварийные сигналы и маячки оранжевого цвета.

Жатка на зерноуборочном комбайне при движении должна находиться в транспортном положении, то есть на тележке", — пояснили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

Что делать жителям

Если местные жители заметили передвижение сельхозмашин с нарушением правил ПДД, то они могут сообщить об этом в дежурную часть по номеру 102.

Рейд ГАИ

Для проверки предприятия выбираются случайным образом. В этот раз, 28 июля, сотрудники ГАИ вместе со специалистом Слуцкого райисполкома выбрали ПСХ «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината и ОАО «Гольчицкое». «Кур'ер» также поучаствовал в данном рейде.

Трезвые рабочие

Сотрудники ГАИ проверили работников данных сельхозпредприятий — находятся ли они на рабочем месте в трезвом состоянии.

Готовность техники

Перед тем как выпустить на линию сельхозтехнику, инспекторы также проверили уплотнения бортов грузовых машин — чтобы при перевозке не просыпался собранный урожай. Кроме этого, сотрудники ГАИ провели с водителями инструктаж, касающийся перевозок зерновых культур, и напомнили, что перевозимый урожай должен быть укрыт тентом.

Безопасность на дороге

Чтобы обезопасить дорожное движение при переездах сельхозтехники по автодорогам, сотрудники ГАИ осуществляют её сопровождение.

СПРАВКА. Всего на территории Слуцкого района 18 сельхозпредприятий.

В ТЕМУ. «С 27 июля по 28 августа на Случчине проходит месячник безопасности в сельском хозяйстве. Его цель — профилактика гибели и травмирования работников на производстве, обеспечение безопасных условий труда и безусловного соблюдения требований по охране труда, транспортной и пожарной безопасности при подготовке и проведении работ по уборке урожая 2020 года», — сообщила «Кур'еру» Валентина Коршун, главный специалист отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.