Уборочная кампания в агропромышленном комплексе Слуцкого района проводится при поддержке сотрудников милиции. Они следят за сохранностью товарно-материальных ценностей, проводят предрейсовые проверки водителей и комбайнёров, а также сторожевой охраны в ночное время.

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Главная задача для ГАИ — недопущение ДТП с участием сельскохозяйственной техники. В связи с этим инспекторы осуществляют сопровождение зерноуборочной техники патрульными машинами по всему району.

Какие правила чаще нарушают водители сельхозпредприятий

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ
Фотографии: Анастасия Улащик
«Сельхозтехника, принадлежащая предприятиям агропромышленного комплекса, должна передвигаться по альтернативным дорогам, если они есть. Если их нет, то допускается её движение по дорогам общего пользования, но только с соблюдением определённых требований.

Крупногабаритную сельхозтехнику должен сопровождать экипаж ГАИ или автомобили агропредприятия. Машины сопровождения должны располагаться спереди и сзади движущейся сельхозтехники. У них должны быть включены аварийные сигналы и маячки оранжевого цвета.

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Жатка на зерноуборочном комбайне при движении должна находиться в транспортном положении, то есть на тележке", — пояснили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

Что делать жителям

Если местные жители заметили передвижение сельхозмашин с нарушением правил ПДД, то они могут сообщить об этом в дежурную часть по номеру 102.

Рейд ГАИ

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Для проверки предприятия выбираются случайным образом. В этот раз, 28 июля, сотрудники ГАИ вместе со специалистом Слуцкого райисполкома выбрали ПСХ «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината и ОАО «Гольчицкое». «Кур'ер» также поучаствовал в данном рейде.

Трезвые рабочие

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Сотрудники ГАИ проверили работников данных сельхозпредприятий — находятся ли они на рабочем месте в трезвом состоянии.

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Готовность техники

Перед тем как выпустить на линию сельхозтехнику, инспекторы также проверили уплотнения бортов грузовых машин — чтобы при перевозке не просыпался собранный урожай. Кроме этого, сотрудники ГАИ провели с водителями инструктаж, касающийся перевозок зерновых культур, и напомнили, что перевозимый урожай должен быть укрыт тентом.

Безопасность на дороге

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Чтобы обезопасить дорожное движение при переездах сельхозтехники по автодорогам, сотрудники ГАИ осуществляют её сопровождение.

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ
Евгений Тарашкевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД
СПРАВКА. Всего на территории Слуцкого района 18 сельхозпредприятий.

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ

Как проходит уборочная кампания-2020 в Слуцком районе. Рейд ГАИ
Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, и Валентина Коршун, главный специалист отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома
В ТЕМУ. «С 27 июля по 28 августа на Случчине проходит месячник безопасности в сельском хозяйстве. Его цель — профилактика гибели и травмирования работников на производстве, обеспечение безопасных условий труда и безусловного соблюдения требований по охране труда, транспортной и пожарной безопасности при подготовке и проведении работ по уборке урожая 2020 года», — сообщила «Кур'еру» Валентина Коршун, главный специалист отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

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