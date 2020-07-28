Как правильно сдавать жильё и нежилые помещения. Объясняет налоговая

Как правильно составить договор, если сдаёшь квартиру или комнату? Куда нести этот договор? В каких числах и какой налог платить? Как сдать гараж? На все эти вопросы ответила Ирина Прушак, заместитель начальника инспекции — начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС РБ по Слуцкому району.

Кто и как может сдавать жильё

Физлицо, которое владеет жильём, имеет право сдавать его гражданам внаём на длительный срок больше 15 дней. Как целиком, так и по комнатам.

Реклама

Такая деятельность не относится к предпринимательской. Но физические лица, которые получают доходы от сдачи жилья, должны платить подоходный налог в фиксированной сумме. Эта сумма не зависит от размера дохода.

Как составить и зарегистрировать договор

Договор найма жилого помещения нужно составить письменно и зарегистрировать в местном исполнительном и распорядительном органе.

Форма договора найма утверждена законодательно. Бланки можно заполнить в исполкоме перед регистрацией или самостоятельно распечатать с официального сайта МНС www.nalog.gov.by. Бланк «Договор аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан» находится здесь.

Как платить налог

В течение 5 дней с даты регистрации местный исполком направит копию договора найма в налоговый орган по месту жительства физлица, сдающего жильё.

Впервые подоходный налог нужно заплатить на следующий же день после предоставления жилья внаём. Затем — ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который идёт оплата.

При этом неважно, оформлен ли договор найма правильно, зарегистрирован ли он — налог всё равно платить обязательно.

Если договор найма заключён не с первого числа или расторгнут не последним числом месяца, то подоходный налог рассчитывается пропорционально количеству дней сдачи жилья в таком месяце.

Как сдавать нежилое помещение

Если физлицо сдаёт на длительный срок нежилое помещение (например, гараж), то заключается договор аренды (субаренды) нежилых помещений. Его тоже нужно зарегистрировать в местном исполнительном и распорядительном органе. Человек, который сдаёт нежилое помещение, тоже платит подоходный налог с физлиц в фиксированной сумме. Платить налог нужно в том же порядке, что и за жилое помещение.

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам в Слуцке 8(1 795) 29 533, 8(1 795) 29 469, в Старых Дорогах 8(1 792) 58 931, 8(1 792) 30 795, в Копыле 8(1 719) 50 475, 8(1 719)54551.