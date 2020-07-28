Авария с лесовозом в Ружанах, где погибли бабушка с внучкой. Родственники отсудили 217 тысяч рублей

Суд Пружанского района обязал «Ивацевичдрев» выплатить 217,5 тысячи рублей родственникам 44-летней жительницы Ружан и 6-месячной девочки, которые погибли в ДТП с лесовозом.



Об этом сообщает TUT.BY.

Гражданское дело рассмотрели 27 июля. Суд удовлетворил требования родственников и обязал предприятие выплатить 217,5 тысячи рублей морального вреда.

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Напомним, авария в Ружанах произошла в феврале 2019 года. Груженный лесом МАЗ перевернулся на главной улице Ружан — Косовской. Брёвна свалились на пешеходов. Под завалом погибли 44-летняя жительница Ружан Лидия и её 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжёлые травмы.

В январе этого года суд признал водителя лесовоза виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления перевозимого груза, а также в превышении скорости, что повлекло «по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения» маме погибшего ребёнка. Ему назначили семь лет колонии-поселения.