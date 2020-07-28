В Глусском районе мужчина забрал своего 3-месячного сына у матери после ссоры и убил его по неосторожности

Могилёвские следователи завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трёхмесячному ребёнку, в котором обвиняется 32-летний отец мальчика.

Об этом сообщает УСК по Могилёвской области.

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По данным следствия, 24 апреля этого года обвиняемый с сожительницей и двумя детьми гостил у родственников в одной из деревень Глусского района. В течение дня мужчина употреблял алкоголь.

Ночью гражданские супруги поругались. Обвиняемый взял на руки трёхмесячного сына, который был одет в лёгкую одежду, и вышел во двор, чтобы уехать домой в Глуск. Женщина попыталась помешать ему, однако обвиняемый убедил её, что мальчик в безопасности и он самостоятельно занесёт его обратно в дом.

Женщина пошла укладывать спать старшего ребёнка и уснула с ним, а когда проснулась, то обнаружила, что сожитель спит в своей комнате, а младшего сына нигде нет. Через некоторое время обнаружили во дворе дома тело младенца. По уголовному делу следователи провели ряд осмотров, проверок показаний на месте, допросов и очных ставок. Назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребёнка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которая могла образоваться при падении отца мальчика, удерживающего ребёнка, с высоты собственного роста. Экспертным исследованием также установлено, что причинение такой травмы ребёнку в результате нанесения ему удара (ударов) исключается.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но из-за сильного алкогольного опьянения в ночь происшествия всех обстоятельств произошедшего он вспомнить не смог. Вместе с тем обвиняемый не отрицает, что мог упасть вместе с мальчиком, причинив таким образом ему смертельную травму.

Неосторожный характер причинения смерти ребёнку подтверждает и тот факт, что по результатам экспертного исследования у мужчины выявлены телесные повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста. В момент задержания у обвиняемого концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 2,9 промилле. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.